Не розкупили до закриття: що "АТБ" робить із непроданою випічкою та кулінарією

Куди зникають непродані булочки та готові страви

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Гаряча випічка та готові страви, які залишаються на полицях АТБ наприкінці робочого дня або під час блекауту, не завжди можуть залишатися у продажу.

У службі підтримки мережі "АТБ" пояснили "Телеграфу" що подальша доля товару залежить від того, чи придатний він для продажу.

Продукцію, яка вже не може реалізовуватися, магазин її утилізує, Фото: Телеграф

У магазинах "АТБ" покупцям пропонують широкий вибір готової кулінарії та гарячої випічки. Серед таких товарів — піца, бургери, хот-доги, сендвічі та багети, а також донатси, плюшки, слойки, сосиски в тісті, пиріжки й інші вироби з солодкими та ситними начинками. Асортимент при цьому може відрізнятися залежно від конкретного магазину.

Купуючи готову кулінарію або гарячу випічку, варто звертати увагу не лише на зовнішній вигляд товару, а й на умови його зберігання та інформацію на упаковці. Якщо продукція викликає сумніви, краще відмовитися від покупки. Особливо це актуально під час блекаутів, адже тривале відключення електроенергії може вплинути на температурний режим зберігання продуктів. А його порушення здатне прискорити псування готових страв.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "АТБ" регулярно стикається з псуванням продуктів з боку відвідувачів. Випадки недбалого, а інколи навіть хуліганського ставлення до товару, як кажуть продавці, відбуваються по кілька разів на день.