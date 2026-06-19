Врятує від кліщів після прогулянки: який простий предмет варто взяти з собою

З настанням теплої пори року дедалі більше людей обирають відпочинок на природі, однак разом із сезоном пікніків та прогулянок активізуються й кліщі.

Ці невеликі паразити можуть переносити небезпечні захворювання, тому питання захисту від них залишається особливо актуальним. Фахівці наголошують, що уникнути укусу допомагають не лише спеціальні репеленти. Існує простий та доступний спосіб перевірити одяг після перебування на природі, використовуючи звичайний предмет, який є майже в кожному домі. Про це йдеться на порталі "Blikk".

Йдеться про липкий валик для чищення одягу. Після повернення з прогулянки експерти рекомендують уважно оглянути речі та провести валиком по всій поверхні тканини. Особливу увагу варто приділити штанинам, рукавам, кишеням і нижній частині одягу, адже саме там кліщі найчастіше опиняються після контакту з травою чи кущами.

За словами спеціалістів, цей метод може бути ефективним через особливості поведінки кліщів. Потрапивши на одяг людини, вони зазвичай не присмоктуються одразу. Спочатку паразити певний час пересуваються по тканині в пошуках відкритої ділянки шкіри або місця з тонким шкірним покривом. Саме в цей період їх можна виявити та прибрати ще до укусу.

Не менш важливим елементом захисту залишається правильно підібраний одяг. Для прогулянок у лісі, парку чи на луках рекомендується обирати світлі речі з довгими рукавами та штанинами. На світлій тканині кліщів набагато легше помітити, що дозволяє швидко відреагувати та видалити паразита. Крім того, закритий одяг значно зменшує площу відкритої шкіри, до якої можуть дістатися кліщі.

Фахівці також радять заправляти штани у шкарпетки або взуття під час прогулянок у місцях із густою рослинністю. Такий простий крок може стати додатковим бар'єром для паразитів.

Для додаткового захисту можна використовувати натуральні ефірні олії. Експерти зазначають, що кліщі не люблять різких рослинних ароматів. Зокрема, відлякувальний ефект можуть мати ефірні олії лимонного евкаліпта, лаванди, шавлії та гвоздики. Ними часто обробляють взуття, штанини або верхній одяг перед виходом на природу.

Втім, навіть використання захисних засобів не гарантує повної безпеки. Саме тому після кожної прогулянки рекомендується ретельно оглядати не лише одяг, а й усе тіло. Найчастіше кліщі обирають ділянки з тонкою та м'якою шкірою, де їм легше закріпитися. Йдеться про пахви, підколінні западини, шию, зони за вухами, лінію росту волосся та інші важкодоступні місця.

Особливу увагу слід приділяти дітям, адже вони часто контактують із травою та кущами під час активних ігор на свіжому повітрі. Після прогулянки батькам варто уважно оглянути дитину та перевірити одяг.

Експерти наголошують, що своєчасне виявлення кліща значно знижує ризик негативних наслідків для здоров'я. Тому прості профілактичні заходи, зокрема використання липкого валика для одягу та ретельний огляд після відпочинку на природі, можуть допомогти уникнути неприємних ситуацій і зробити прогулянки безпечнішими.