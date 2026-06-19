Спасёт от клещей после прогулки: какой простой предмет следует взять с собой

С наступлением теплого времени года все больше людей выбирают отдых на природе, однако вместе с сезоном пикников и прогулок активизируются и клещи.

Эти небольшие паразиты могут переносить опасные заболевания, поэтому вопросы защиты от них остаются особенно актуальными. Специалисты отмечают, что избежать укуса помогают не только специальные репелленты. Существует простой и доступный способ проверить одежду после пребывания на природе, используя обычный предмет, почти в каждом доме. Об этом говорится на портале "Blikk".

Речь идет о липком валике для чистки одежды. После возвращения с прогулки эксперты рекомендуют внимательно осмотреть вещи и провести валиком по всей поверхности ткани. Особое внимание следует уделить штанинам, рукавам, карманам и нижней части одежды, ведь именно там клещи чаще всего оказываются после контакта с травой или кустарником.

По словам специалистов, этот метод может быть эффективным из-за особенностей поведения клещей. Попав на одежду человека, они обычно не присасываются сразу. Сначала паразиты определенное время передвигаются по ткани в поисках открытого участка кожи или места с тонким кожным покровом. Именно в этот период их можно обнаружить и убрать до укуса.

Не менее важным элементом защиты остается правильно подобранная одежда. Для прогулок в лесу, парке или на лугах рекомендуется выбирать светлые вещи с длинными рукавами и штанинами. На светлой ткани клещей гораздо легче заметить, что позволяет быстро отреагировать и удалить паразита. Кроме того, закрытая одежда значительно уменьшает площадь открытой кожи, до которой могут добраться клещи.

Специалисты также советуют заправлять штаны в носки или обувь во время прогулок в местах с густой растительностью. Такой обычный шаг может стать дополнительным барьером для паразитов.

Для дополнительной защиты можно использовать натуральные эфирные масла. Эксперты отмечают, что клещи не любят резкие растительные ароматы. В частности, отпугивающий эффект могут иметь эфирные масла лимонного эвкалипта, лаванды, шалфея и гвоздики. Ими часто обрабатывают обувь, брюки или верхнюю одежду перед выходом на природу.

Впрочем, даже использование защитных средств не гарантирует полную безопасность. Поэтому после каждой прогулки рекомендуется тщательно осматривать не только одежду, но и все тело. Чаще клещи выбирают участки с тонкой и мягкой кожей, где им легче закрепиться. Речь идет о подмышках, подколенных впадинах, шее, зонах за ушами, линии роста волос и других труднодоступных местах.

Особое внимание следует уделять детям, ведь они часто контактируют с травой и кустарниками во время активных игр на свежем воздухе. После прогулки родителям следует внимательно осмотреть ребенка и проверить одежду.

Эксперты отмечают, что своевременное выявление клеща значительно снижает риск негативных последствий здоровья. Поэтому простые профилактические меры, в том числе использование липкого валика для одежды и тщательный осмотр после отдыха на природе, могут помочь избежать неприятных ситуаций и сделать более безопасными прогулки.