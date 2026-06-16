Довге волосся більше не в моді: стиліст назвав стрижку, яка стала головним трендом для жінок після 50 років (фото)

Збирати волосся у хвіст не доведеться

У період літньої спеки, коли стовпчики термометрів перевищують 35 градусів, питання зміни іміджу стає дедалі актуальнішим. Особливо це стосується жінок у віці 50 та 60 років, які прагнуть виглядати стильно та почуватися комфортно.

Педро Морено — відомий стиліст та менеджер із навчання (Education Manager) престижного бренду Jean Louis David, розповів про найкращі варіанти зачісок. Про це пише clarin.

За словами експерта, коротка стрижка з відкритою потилицею — це фантастичний вибір для будь-якого віку, оскільки вона дарує миттєве відчуття легкості, свіжості та максимальну зручність у догляді.

Стрижка з відкритою потилицею

Чому варто відкрити потилицю

У спекотні дні волосся часто прилипає до шиї через потовиділення та вологість. Це не лише викликає дискомфорт, але й руйнує структуру зачіски, через що вона швидше брудниться.

Стиліст зазначає, що сучасна мода відходить від занадто жорстких та структурованих форм на користь більш природних ліній, динамічного фінішу та зачісок, які легко підтримувати вдома.

"Справжній успіх стрижки полягає в її здатності відображати суть людини та гармоніювати з її ритмом життя", — підкреслює Педро Морено.

Головні переваги та варіанти стрижок

Звільнення потилиці візуально подовжує шию, зменшує зайвий об'єм і робить образ значно молодшим, акцентуючи увагу на обличчі. Окрім того, це чудовий порятунок для тонкого волосся, адже такі стрижки додають зачісці візуальної густоти.

При цьому експерт заспокоює: кардинально прощатися з довжиною не обов'язково. Потилицю можна вкоротити, залишивши довші пасма зверху або біля обличчя. Серед найпопулярніших трендів стиліст виділяє:

Біксі (Bixie): стильний гібрид стрижок боб і піксі, який додає волоссю текстури та невимушеного динамізму.

Стрижки біксі

Французький боб (French bob): класика, де дещо коротша потилиця та подовжені пасма біля обличчя пом'якшують риси та виглядають надзвичайно витончено.

Французький боб - стрижка для жінок

Короткі стрижки з подовженим чубчиком: універсальний варіант, який дозволяє експериментувати з різними варіантами укладання.

Хоча такі зачіски мають шалений попит серед жінок 50–60 років через свою практичність, стиліст зазначає, що тренд стає дедалі популярнішим і серед молоді.

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