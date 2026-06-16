Длинные волосы больше не в моде: стилист назвал стрижку, ставшую главным трендом для женщин после 50 лет (фото)

Собирать волосы в хвост не придется

В период летней жары, когда столбики термометров превышают 35 градусов, вопрос смены имиджа становится все более актуальным. Особенно это касается женщин в возрасте 50 и 60 лет, стремящихся выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно.

Педро Морено — известный стилист и менеджер по обучению (Education Manager) престижного бренда Jean Louis David, рассказал о лучших вариантах причесок. Об этом пишет clarin.

По словам эксперта, короткая стрижка с открытым затылком — это фантастический выбор для всех возрастов, поскольку она дарит мгновенное чувство легкости, свежести и максимальное удобство в уходе.

Стрижка с открытым затылком

Почему стоит открыть затылок

В жаркие дни волосы часто прилипают к шее из-за потоотделения и влажности. Это не только вызывает дискомфорт, но и разрушает структуру прически, из-за чего она скорее пачкается.

Стилист отмечает, что современная мода отходит от слишком жестких и структурированных форм в пользу более естественных линий, динамичного финиша и причесок, которые легко поддерживать дома.

"Настоящий успех стрижки заключается в его способности отражать суть человека и гармонировать с его ритмом жизни", — подчеркивает Педро Морено.

Главные преимущества и варианты стрижек

Освобождение затылка визуально удлиняет шею, уменьшает лишний объем и делает образ гораздо моложе, акцентируя внимание на лице. Кроме того, это отличное спасение для тонких волос, ведь такие стрижки придают прическе визуальной густоты.

При этом эксперт успокаивает: кардинально прощаться с длиной не обязательно. Затылок можно укоротить, оставив более длинные пряди сверху или у лица. Среди популярнейших трендов стилист выделяет:

Бикси (Bixie): стильный гибрид стрижек боб и пикси, придающий волосам текстуры и непринужденный динамизм.

Стрижки бикси

Французский боб (French bob): классика, где несколько короче затылок и удлиненные пряди у лица смягчают черты и выглядят очень изящно.

Французский боб – стрижка для женщин

Короткие стрижки с удлиненной челкой: универсальный вариант, который позволяет экспериментировать с разными вариантами укладки.

Хотя такие прически пользуются безумным спросом среди женщин 50–60 лет из-за своей практичности, стилист отмечает, что тренд становится все более популярным и среди молодежи.

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