Народжені у 1960–70-х роках мають унікальну перевагу перед молоддю: у чому вона полягає

Люди, які виросли в аналогову епоху, мають особливу психологічну стійкість

Психологи з'ясували, що люди віком від 55 до 75 років мають дивовижну здатність, яка майже втрачена сучасними поколіннями. Вони набагато краще переносять тишу та відсутність зовнішніх подразників, трансформуючи це в унікальну стійкість до стресу та розчарувань.

До такого висновку дійшли фахівці, які досліджували вплив цифрового середовища на нервову систему людини. Повідомляє видання Los Andes.

Як виявилося, справа не просто в особистих уподобаннях, а в особливостях формування головного мозку в епоху, коли мобільних телефонів та постійного потоку сповіщень ще не існувало.

Чому нервова система старшого покоління краще адаптована до тиші

Психологи пояснюють: людський мозок у перші роки життя адаптується до того рівня шуму та стимуляції, який його оточує, і починає вважати його "нормою". Люди, чиє дитинство припало на 1960–1970-ті роки, формувалися в аналоговому світі.

Для них відсутність постійного звукового фону або цифрового шуму є природним станом благополуччя. Коли навколо тихо, їхній мозок не відчуває тривоги, а навпаки — використовує цей час для упорядкування думок та відпочинку.

Натомість молодші покоління виросли в умовах так званої "залежності від миттєвої винагороди". Постійні сповіщення, стрічки соцмереж та безперервний потік інформації тримають мозок сучасної молоді у стані хронічної напруги та готовності. Коли цей шум раптово зникає, молоді люди часто відчувають дискомфорт, тривогу або порожнечу, через що виникає нав'язливе бажання негайно перевірити смартфон.

Яку користь має добровільна тиша для психіки

Наукові дослідження підтверджують, що вміння перебувати в тиші та свідомо обмежувати інформаційний шум запускає критично важливі процеси в організмі:

покращує концентрацію уваги та пам'ять;

знижує рівень гормонів стресу (кортизолу);

сприяє глибокому емоційному відновленню;

стимулює творче мислення та креативність.

У сучасному світі, де турбота про ментальне здоров'я стала пріоритетом, здатність вчасно "відключатися" від мережі перетворюється на стратегічну навичку.

Чого може навчити ця теорія

Психологи наголошують: досвід покоління, яке виросло без гаджетів, є надзвичайно цінним нагадуванням для всіх нас. Повернення до внутрішнього спокою — це не спроба повернути минуле, а життєва необхідність для збереження балансу в теперішньому шаленому ритмі життя.

Вміння правильно розпоряджатися своєю увагою та не боятися моментів, коли "нічого не відбувається", може стати одним із головних ключів до психологічного благополуччя та спокійнішого сприйняття будь-яких життєвих викликів.

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