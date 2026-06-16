Ці речі у вас на пошті не приймуть: що саме заборонено відправляти по Україні

Посилку з цим одразу розвернуть

"Нова пошта" та "Укрпошта" мають чіткі правила щодо того, які речі можна відправляти посилками. Якщо вкласти заборонений предмет, відправлення можуть не прийняти або вилучити під час перевірки.

Більшість заборонених товарів у "Нової пошти" та "Укрпошти" схожі, хоча є окремі відмінності. "Телеграф" зібрав як очевидні, так і менш очікувані заборони.

"Нова пошта"

Компанія не приймає продукти, що швидко псуються або потребують спеціального температурного режиму (молочні вироби та продукти з терміном придатності до 5 днів).

Також заборонено пересилати:

національну валюту

лікарські засоби.

люмінесцентні лампи та інші вироби, які містять у своєму складі ртуть

заповнені рідиною/газами (пропаном, бутаном, ізобутаном та іншими горючими газами) балони, картриджі, вогнегасники

будь-які види зброї: вогнепальна, холодна, газова, а також її частини, боєприпаси та пристрої для стрільби

вибухові речовини, піротехніка, саморобні вибухові пристрої та будь-які предмети, що можуть бути використані як зброя

наркотичні та психотропні речовини

отруйні, токсичні та радіоактивні матеріали

кислоти, пероксиди та їдкі хімікати у будь-якому вигляді

легкозаймисті речовини та небезпечну хімію без спеціального дозволу

живих тварин, їхні рештки та біологічні матеріали

готівкові гроші та цінні папери

підроблену або контрафактну продукцію

Окремо не допускаються небезпечні або пошкоджені акумулятори, саморобні пристрої для накопичення енергії та будь-які вироби без заводського маркування і захисту.

"Укрпошта"

"Укрпошта" також має широкий перелік заборонених відправлень, серед яких є такі ж неочевидні позиції, як харчові продукти з терміном придатності, що закінчується на момент доставки.

До переліку також входять:

Лікарські засоби, що потребують спеціальних умов зберігання або є сильнодіючими

Готівка та іноземна валюта

Вогнепальну, холодну, газову зброю та її частини, боєприпаси, вибухові пристрої і піротехніку

Легкозаймисті, токсичні, їдкі та радіоактивні речовини

Наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори та їх аналоги

Біологічні агенти: віруси, бактерії, токсини та інші інфекційні матеріали

Живих тварин, біологічні матеріали, органи та рештки людей і тварин

Тютюнові вироби та рідини для електронних сигарет без акцизних марок

Радіоактивні матеріали та джерела випромінювання

Балони з газом, запальнички та аерозолі під тиском

Літієві батареї та акумулятори без заводського пакування або пошкоджені

Легкозаймисті товари (спирти, парфуми, лаки та інша хімія)

Спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації

Предмети культурної та історичної цінності

Контрафактну та заборонену продукцію

Інші небезпечні речовини та товари, заборонені законодавством

Окремо заборонено пересилати небезпечні рідини, гази в балонах, а також будь-які матеріали, що можуть становити ризик під час транспортування.

Що не можна відправляти "Новою поштою" та "Укрпоштою". Фото: згенероване ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що приховує логотип "Нової пошти".