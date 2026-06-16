Эти вещи вам на почте не примут: что именно запрещено отправлять по Украине

Посылку с этим сразу развернут

У "Новой почты" и "Укрпочты" есть четкие правила относительно того, какие вещи можно отправлять посылками. Если вложить запрещенный предмет, отправки могут не принять или удалить во время проверки.

Большинство запрещенных товаров у "Новой почты" и "Укрпочты" схожи, хотя есть отдельные отличия. "Телеграф" собрал как очевидные, так и менее ожидаемые запреты.

"Новая почта"

Компания не принимает к перевозке неочевидные продукты, которые быстро портятся или требуют специального температурного режима (молочные изделия и пищу со сроком годности до 5 суток).

Также запрещено пересылать:

национальную валюту;

лекарственные средства.

люминесцентные лампы и другие изделия, содержащие в своем составе ртуть.

заполненные жидкостью/газами (пропаном, бутаном, изобутаном и другими горючими газами) баллоны, картриджи, огнетушители

любые виды оружия: огнестрельное, холодное, газовое, а также его части, боеприпасы и устройства для стрельбы

взрывчатые вещества, пиротехника, самодельные взрывные устройства и любые предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия

наркотические и психотропные вещества

ядовитые, токсичные и радиоактивные материалы

кислоты, пероксиды и едкие химикаты в любом виде

легковоспламеняющиеся вещества и опасную химию без специального разрешения

живых животных, их останки и биологические материалы

наличные деньги и ценные бумаги

поддельную или контрафактную продукцию

Не допускаются опасные или поврежденные аккумуляторы, самодельные устройства для накопления энергии и любые изделия без заводской маркировки и защиты.

"Укрпочта"

"Укрпочта" также имеет широкий перечень запрещенных отправлений, среди которых такие же неочевидные позиции, как пищевые продукты со сроком годности, истекающий на момент доставки.

В список также входят:

Лекарственные средства, требующие специальных условий хранения или сильнодействующие

Наличные деньги и иностранная валюта

Огнестрельное, холодное, газовое оружие и его части, боеприпасы, взрывные устройства и пиротехнику

Легковоспламеняющиеся, токсичные, едкие и радиоактивные вещества

Наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры и их аналоги

Биологические агенты: вирусы, бактерии, токсины и другие инфекционные материалы

Живые животные, биологические материалы, органы и остатки людей и животных

Табачные изделия и жидкости для электронных сигарет без акцизных марок

Радиоактивные материалы и источники излучения

Баллоны с газом, зажигалки и аэрозоли под давлением

Литиевые батареи и аккумуляторы без заводской упаковки или повреждены

Легковоспламеняющиеся товары (спирты, духи, лаки и другая химия)

Специальные технические средства негласного получения информации

Предметы культурной и исторической ценности

Контрафактная и запрещенная продукция

Другие опасные вещества и товары, запрещенные законодательством

Отдельно запрещено пересылать опасные жидкости, газы в баллонах, а также любые материалы, которые могут представлять риск во время транспортировки.

Что нельзя отправлять "Новой почтой" и "Укрпочтой". Фото: сгенерированное ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что скрывает логотип "Новой почты".