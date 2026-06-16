Эти вещи вам на почте не примут: что именно запрещено отправлять по Украине
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Посылку с этим сразу развернут
У "Новой почты" и "Укрпочты" есть четкие правила относительно того, какие вещи можно отправлять посылками. Если вложить запрещенный предмет, отправки могут не принять или удалить во время проверки.
Большинство запрещенных товаров у "Новой почты" и "Укрпочты" схожи, хотя есть отдельные отличия. "Телеграф" собрал как очевидные, так и менее ожидаемые запреты.
"Новая почта"
Компания не принимает к перевозке неочевидные продукты, которые быстро портятся или требуют специального температурного режима (молочные изделия и пищу со сроком годности до 5 суток).
Также запрещено пересылать:
- национальную валюту;
- лекарственные средства.
- люминесцентные лампы и другие изделия, содержащие в своем составе ртуть.
- заполненные жидкостью/газами (пропаном, бутаном, изобутаном и другими горючими газами) баллоны, картриджи, огнетушители
- любые виды оружия: огнестрельное, холодное, газовое, а также его части, боеприпасы и устройства для стрельбы
- взрывчатые вещества, пиротехника, самодельные взрывные устройства и любые предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия
- наркотические и психотропные вещества
- ядовитые, токсичные и радиоактивные материалы
- кислоты, пероксиды и едкие химикаты в любом виде
- легковоспламеняющиеся вещества и опасную химию без специального разрешения
- живых животных, их останки и биологические материалы
- наличные деньги и ценные бумаги
- поддельную или контрафактную продукцию
Не допускаются опасные или поврежденные аккумуляторы, самодельные устройства для накопления энергии и любые изделия без заводской маркировки и защиты.
"Укрпочта"
"Укрпочта" также имеет широкий перечень запрещенных отправлений, среди которых такие же неочевидные позиции, как пищевые продукты со сроком годности, истекающий на момент доставки.
В список также входят:
- Лекарственные средства, требующие специальных условий хранения или сильнодействующие
- Наличные деньги и иностранная валюта
- Огнестрельное, холодное, газовое оружие и его части, боеприпасы, взрывные устройства и пиротехнику
- Легковоспламеняющиеся, токсичные, едкие и радиоактивные вещества
- Наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры и их аналоги
- Биологические агенты: вирусы, бактерии, токсины и другие инфекционные материалы
- Живые животные, биологические материалы, органы и остатки людей и животных
- Табачные изделия и жидкости для электронных сигарет без акцизных марок
- Радиоактивные материалы и источники излучения
- Баллоны с газом, зажигалки и аэрозоли под давлением
- Литиевые батареи и аккумуляторы без заводской упаковки или повреждены
- Легковоспламеняющиеся товары (спирты, духи, лаки и другая химия)
- Специальные технические средства негласного получения информации
- Предметы культурной и исторической ценности
- Контрафактная и запрещенная продукция
- Другие опасные вещества и товары, запрещенные законодательством
Отдельно запрещено пересылать опасные жидкости, газы в баллонах, а также любые материалы, которые могут представлять риск во время транспортировки.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что скрывает логотип "Новой почты".