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Эти вещи вам на почте не примут: что именно запрещено отправлять по Украине

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Что запрещено пересылать в Украине Новость обновлена 16 июня 2026, 15:37
Что запрещено пересылать в Украине. Фото Коллаж "Телеграфа"

Посылку с этим сразу развернут

У "Новой почты" и "Укрпочты" есть четкие правила относительно того, какие вещи можно отправлять посылками. Если вложить запрещенный предмет, отправки могут не принять или удалить во время проверки.

Большинство запрещенных товаров у "Новой почты" и "Укрпочты" схожи, хотя есть отдельные отличия. "Телеграф" собрал как очевидные, так и менее ожидаемые запреты.

"Новая почта"

Компания не принимает к перевозке неочевидные продукты, которые быстро портятся или требуют специального температурного режима (молочные изделия и пищу со сроком годности до 5 суток).

Также запрещено пересылать:

  • национальную валюту;
  • лекарственные средства.
  • люминесцентные лампы и другие изделия, содержащие в своем составе ртуть.
  • заполненные жидкостью/газами (пропаном, бутаном, изобутаном и другими горючими газами) баллоны, картриджи, огнетушители
  • любые виды оружия: огнестрельное, холодное, газовое, а также его части, боеприпасы и устройства для стрельбы
  • взрывчатые вещества, пиротехника, самодельные взрывные устройства и любые предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия
  • наркотические и психотропные вещества
  • ядовитые, токсичные и радиоактивные материалы
  • кислоты, пероксиды и едкие химикаты в любом виде
  • легковоспламеняющиеся вещества и опасную химию без специального разрешения
  • живых животных, их останки и биологические материалы
  • наличные деньги и ценные бумаги
  • поддельную или контрафактную продукцию

Не допускаются опасные или поврежденные аккумуляторы, самодельные устройства для накопления энергии и любые изделия без заводской маркировки и защиты.

"Укрпочта"

"Укрпочта" также имеет широкий перечень запрещенных отправлений, среди которых такие же неочевидные позиции, как пищевые продукты со сроком годности, истекающий на момент доставки.

В список также входят:

  • Лекарственные средства, требующие специальных условий хранения или сильнодействующие
  • Наличные деньги и иностранная валюта
  • Огнестрельное, холодное, газовое оружие и его части, боеприпасы, взрывные устройства и пиротехнику
  • Легковоспламеняющиеся, токсичные, едкие и радиоактивные вещества
  • Наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры и их аналоги
  • Биологические агенты: вирусы, бактерии, токсины и другие инфекционные материалы
  • Живые животные, биологические материалы, органы и остатки людей и животных
  • Табачные изделия и жидкости для электронных сигарет без акцизных марок
  • Радиоактивные материалы и источники излучения
  • Баллоны с газом, зажигалки и аэрозоли под давлением
  • Литиевые батареи и аккумуляторы без заводской упаковки или повреждены
  • Легковоспламеняющиеся товары (спирты, духи, лаки и другая химия)
  • Специальные технические средства негласного получения информации
  • Предметы культурной и исторической ценности
  • Контрафактная и запрещенная продукция
  • Другие опасные вещества и товары, запрещенные законодательством

Отдельно запрещено пересылать опасные жидкости, газы в баллонах, а также любые материалы, которые могут представлять риск во время транспортировки.

Какие вещи запрещено пересылать по "Новой почте" и "Укрпочте"
Что нельзя отправлять "Новой почтой" и "Укрпочтой". Фото: сгенерированное ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что скрывает логотип "Новой почты".

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#Вещи #Укрпочта #Предметы #Новая почта