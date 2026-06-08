Ця помилка влетить в копієчку. Що треба знати кожному, хто відправляє посилки поштою

Компенсація має один нюанс

Під час відправки товарів та посилок поштою українці часто вказують мінімальну оціночку ціну, однак це може дуже дорого обійтись. Адже під час прильотів по складах чи відділеннях, коли посилки знищено, компенсація має важливий нюанс.

Як зазначив Ігор Смілянський, гендиректор "Укрпошти", клієнтам компенсують вартість посилок, які згоріли під час удару по Харкову, але лише за оціночною вартістю.

Тобто якщо навіть посилку у 20 000 тисяч під час відправки оцінили в 500 грн, людина отримає лише 500 грн. Вдіяти з цим щось неможливо. Враховуючи регулярні удари Росії по розподільчих центрах, складах тощо, краще вказувати реальну вартість.

"Сьогодні вночі росіяни завдали атаки БпЛА по Холодногірському району міста Харкова! Одне з влучань сталося у складську будівлю поштового відділення. Зруйновані конструкції будівлі, виникла пожежа на площі 1000 кв.м", — повідомили в ДСНС.

Удар по Укрпошті в Харкові. Фото: ДСНС

Удар по Укрпошті в Харкові. Фото: ДСНС

Зазначається, що жертв та постраждалих немає. Нагадаємо, що нещодавно Росія також ударила по терміналу "Нової Пошти" у Дніпрі, клієнтів вже заспокоїли, що вартість посилок буде компенсовано.

Чому Росія атакує поштові відділення

За словами військового оглядача Дениса Поповича, росіяни думають, що засобами "Нової пошти" і не тільки можуть транспортуватися товари військового призначення. Тобто, вони вважають НП частиною логістики. Тому термінали, відділення можуть зазнавати ударів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія вдарила по сховищу ядерного палива в Чорнобилі.