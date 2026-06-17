Ложка борошна в унітаз перед сном: як це допомогатиме підтримувати чистоту та свіжість

Не поспішайте використовувати хімію

Багато звичних речей у побуті можуть мати несподіване застосування. Одним із таких продуктів є звичайне борошно, яке деякі господині використовують не лише для випічки, а й для догляду за сантехнікою.

Старовинний домашній метод, який передавався з покоління в покоління, полягає в тому, щоб насипати невелику кількість борошна в унітаз перед сном. Вважається, що цей простий засіб допомагає боротися з неприємними запахами та підтримувати чистоту чаші, як написали в "okdiario".

Борошно здатне вбирати сторонні запахи та осідати на стінках унітаза, утворюючи тонкий шар. Саме завдяки цьому воно може сприяти очищенню поверхні та покращенню свіжості у ванній кімнаті.

Навіщо господині сиплють ложку борошна в унітаз. Фото: cxid.info

Для використання рекомендують спочатку змити воду, щоб зволожити внутрішні стінки чаші. Після цього достатньо рівномірно розсипати приблизно одну столову ложку борошна, приділяючи особливу увагу місцям із забрудненнями або нальотом. Засіб залишають на кілька годин або на всю ніч, а вранці змивають водою.

Хоча сучасний ринок пропонує безліч спеціальних засобів для чищення сантехніки, багато людей і досі згадують про прості домашні лайфхаки, які свого часу допомагали підтримувати порядок без зайвих витрат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, який простий засіб допоможе зробити підлогу блискучою та наповнити дім приємним ароматом без використання побутової хімії.