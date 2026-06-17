Ложка муки в унитаз перед сном: как это поможет поддерживать чистоту и свежесть

Не торопитесь использовать химию

Многие привычные вещи в быту могут иметь неожиданное применение. Одним из таких продуктов является обычная мука, которую некоторые хозяйки используют не только для выпечки, но и для ухода за сантехникой.

Старинный домашний метод, передававшийся из поколения в поколение, состоит в том, чтобы насыпать небольшое количество муки в унитаз перед сном. Считается, что это простое средство помогает бороться с неприятными запахами и поддерживать чистоту чаши, как пишет "okdiario".

Мука способна впитывать посторонние запахи и оседать на стенках унитаза, образуя тонкий слой. Именно благодаря этому она может способствовать очистке поверхности и улучшению свежести в ванной комнате.

Зачем хозяйки сыпят ложку муки в унитаз. Фото: cxid.info

Перед использованием рекомендуется сначала промыть чашу водой, чтобы увлажнить внутренние стенки. После этого достаточно равномерно рассыпать примерно одну столовую ложку муки, уделяя особое внимание местам с загрязнениями или налетом. Средство оставляют на несколько часов или на всю ночь, а утром смывают водой.

Хотя современный рынок предлагает множество специальных средств для чистки сантехники, многие люди до сих пор вспоминают о простых домашних лайфхаках, которые в свое время помогали поддерживать порядок без лишних затрат.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какое простое средство поможет сделать пол блестящим и наполнить дом приятным ароматом без использования бытовой химии.