Не тільки "люба": як раніше українські чоловіки пестливо називали своїх коханих

Деякі старовинні слова звучать незвично, але колись були символом любові та ніжності

Сучасні чоловіки часто називають своїх дружин "коханою", "сонечком" або "зайчиком". Однак українці в минулому мали значно багатший словник пестливих звертань, які передавали почуття, турботу та захоплення обраницею.

Найцікавіші з них "Телеграф" знайшов у Словнику української мови.

Одним із найпоширеніших звертань колись було "голубка" або "голубонька". Справа у тому, що цей птах в українській традиції символізував вірність, чистоту та любов, тому таким словом часто називали дружину чи наречену.

Не менш популярними були звертання "серденько" та "серце моє". Вони підкреслювали, що кохана людина є найдорожчою та найважливішою в житті чоловіка. У народних піснях також нерідко можна зустріти слова "зіронька", "рибонька", "ластівка" та "ластівонька".

Чоловіки називали своїх обраниць і "пташкою", "перепілонькою" чи "лебідкою". Образи птахів у народній культурі асоціювалися з красою, ніжністю та жіночністю. А звертання "квітко", "роженько" або "ягідко" мали на меті підкреслити вроду та молодість дівчини.

У багатьох регіонах України можна було також почути й такі лагідні слова, як "душечко", "доле моя", "ясочко" чи "люба моя". Частина цих звертань сьогодні вважається архаїчною, однак вони збереглися в народних піснях, літературі та родинних переказах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пояснював, як правильно звертатися до батька українською мовою.