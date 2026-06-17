Не только "люба": как раньше украинские мужчины ласково называли своих любимых

Некоторые старинные слова звучат необычно, но когда-то были символом любви и нежности

Современные мужчины часто называют своих жен "любимая", "солнышко" или "зайка". Однако украинцы в прошлом имели значительно более богатый словарь ласковых обращений, которые передавали чувство, заботу и восхищение избранницей.

Самые интересные из них "Телеграф" нашел в Словаре украинского языка.

Одним из самых распространенных обращений когда-то было "голубко" или "голубонько". Дело в том, что эта птица в украинской традиции символизировала верность, чистоту и любовь, поэтому таким словом часто называли жену или невесту.

Не менее популярны были обращения "серденько" и "серце моє". Они подчеркивали, что любимый человек является самым дорогим и важным в жизни мужчины. В народных песнях также нередко можно встретить слова "зіронька", "рибонька", "ластівко" и "ластівочка".

Мужчины называли своих избранниц и "пташкою", "перепілочкою" или "лебідкою". Образы птиц в народной культуре ассоциировались с красотой, нежностью и женственностью. А обращения "квітко", "роженько" или "ягідко" имели целью подчеркнуть красоту и молодость девушки.

Во многих регионах Украины можно было услышать и такие ласковые слова, как "душенька", "доле моя", "ясочка" или "люба моя". Часть этих обращений сегодня считается архаичной, однако они сохранились в народных песнях, литературе и родстве.

Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, как правильно обращаться к отцу на украинском языке.