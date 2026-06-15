Не купуйте "свєклу": як правильно називати цей овоч в "АТБ" українською

Варто не забувати про похідні слова

Українська мова — це наше джерело ідентичності, але в повсякденному житті, зокрема під час закупів у супермаркетах "АТБ", ми й досі іноді тягнемо до кошика русизми. Найбільше дістається звичайному борщовому набору, де серед цінників та в розмовах покупців регулярно виринає сумнозвісна "свєкла".

Згідно словнику української мови, такого визначення для овоча немає і казати "свєкла" — помилка. "Телеграф" розповість детальніше.

Чому "свєкла" має зникнути з вашого кошика

Коли ви берете в руки цей темно-бордовий коренеплід для майбутнього борщу чи вінегрету, єдиний правильний варіант його назви — буряк.

Буряк

Слово "свєкла" є чистим русизмом, який штучно витісняв автентичне українське слово з ужитку протягом десятиліть. Те саме стосується й похідних слів: салат може бути лише буряковим, а колір — буряковим або пурпуровим, але аж ніяк не "свекольничним".

"Свєкла" у словнику української мови

Буряк у словнику української мови

Прості правила для овочевого відділу АТБ

Щоб очистити свій лексикон під час наступного походу за продуктами, варто запам'ятати правильні відповідники для найпопулярніших позицій, які найчастіше називають із помилками:

Замість "чеснок" — купуємо виключно часник .

. Замість "лук" — кладемо у пакет цибулю .

. Замість "укроп" — обираємо свіжий кріп.

Раніше "Телеграф" писав, як в "АТБ" українською звернутись до працівника.