Багато хто викидає черствий хліб не туди: ви теж можете часто робити цю помилку

Це здається простим, але все ж важливо уважно ставитися до сортування відходів

Сортування відходів стає дедалі важливішим, однак багато людей досі не знають, куди правильно викидати деякі продукти. Плутанина може виникнути з будь-чим, наприклад з хлібом.

Звичайний черствий або запліснявілий хліб без додаткових інгредієнтів належить до органічних відходів. Його можна викидати у коричневий контейнер для біовідходів або компост, якщо такий є. Важливо лише відокремити упаковку — пластиковий пакет потрібно утилізувати окремо у відповідний контейнер, як написали в "na Temat".

Інша ситуація — коли хліб є частиною страви. Якщо це бутерброд з маслом, сиром, ковбасою чи іншими продуктами тваринного походження, його вже не можна викидати в органічні відходи. Такі залишки належать до змішаного сміття.

Водночас важливо пам’ятати, що у різних країнах немає єдиного стандарту щодо кольорів сміттєвих баків. Тому завжди слід орієнтуватися на написи та маркування на контейнерах, щоб правильно сортувати відходи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, куди слід викидати упаковку від яєць — якої помилки найчастіше припускаються під час сортування сміття.