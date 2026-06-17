Многие выбрасывают черствый хлеб не туда: вы тоже можете часто допускать эту ошибку

Это кажется простым, но все же важно внимательно относиться к сортировке отходов

Сортировка отходов становится все важнее, однако многие до сих пор не знают, куда правильно выбрасывать некоторые продукты. Путаница может возникнуть с чем-либо, например с хлебом.

Обычный черствый или заплесневевший хлеб без дополнительных ингредиентов относится к органическим отходам. Его можно выбрасывать в коричневый контейнер для биоотходов или компост, если он есть. Важно лишь разделить упаковку – пластиковый пакет нужно утилизировать отдельно в соответствующий контейнер, как написали в "na Temat".

Другая ситуация – когда хлеб является частью блюда. Если это бутерброд с маслом, творогом, колбасой или другими продуктами животного происхождения, его уже нельзя выбрасывать в органические отходы. Такие остатки относятся к смешанному мусору.

В то же время важно помнить, что в разных странах нет единого стандарта по цвету мусорных баков. Поэтому всегда следует ориентироваться на надписи и маркировку на контейнерах, чтобы правильно сортировать отходы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, куда следует выбрасывать упаковку от яиц — какой ошибки чаще всего допускаются при сортировке мусора.