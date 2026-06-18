Виріс із університетського акваріума: як раніше виглядав один із старих зоопарків в Україні

Зоопарк у Харкові пережив війни, розруху та масштабні реконструкції

Харківський зоопарк вважається одним із найстаріших в Україні та єдиним у країні місцем, де можна побачити пінгвінів. Але його історія починалася з ідеї побудувати звичайний акваріум при університеті. З часом він виріс у повноцінний зоологічний парк, який пережив війни, розруху та масштабні реконструкції. "Телеграф" розповідає, яким харківський зоопарк був раніше.

Історія майбутнього зоопарку тісно пов'язана з Харківським імператорським університетом (зараз — Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). У 1825 році в навчальному закладі з'явився ботанічний кабінет, пізніше — ботанічний сад. А вже у 1890 році професор Олександр Брандт запропонував створити в місті "Акварій" — прообраз сучасного акваріума. Головним завданням було знайомити студентів та містян із морськими та прісноводними тваринами, а також зі штучним розведенням риби.

Харківський зоопарк до революції. Фото: 057.ua

У 1895 році на території університетського саду (сьогодні — сад імені Тараса Шевченка) побудували дерев'яну будівлю бджільницької станції, а поруч з'явився невеличкий пташник. Через рік почали облаштовувати зоосад. А в 1901 році стартувало будівництво самого акваріума, яке розтягнулося на п'ять років. Пізніше цю будівлю використовували як тераріум.

Вже у 1902–1903 роках зоосад почав приймати відвідувачів. Тут можна було побачити левів, мавп, орлів, верблюдів, білих ведмедів, рідкісних птахів, а також вовків, шакалів та лисиць.

Територія поступово розширювалася, а колекція тварин поповнювалася, у тому числі завдяки привезеним із заповідника "Асканія-Нова" особинам. Але умови утримання далеко не завжди були ідеальними. Відомий випадок, коли бурі ведмеді намагалися проламати дерев’яну підлогу у вольєрі — співробітники пояснювали це ожирінням тварин.

Харківський зоопарк, 1920-ті роки. Фото: kh.vgorode.ua

Фінансування зоосаду залишалося проблемою. Основні кошти надавали Товариство акліматизації та невеликі міські дотації. Щоби втриматися на плаву, доводилося збирати пожертви.

Після революції 1917 року зоосад націоналізували й офіційно перейменували на зоопарк. Тоді ж територію розширили до 20 гектарів, побудували теплі приміщення для великих тварин, слонарник та зимові укриття для мавп.

У 1928 році в зоопарку з'явився перший слон — його привезли з Гамбурга. Пізніше колекція поповнилася ламами, мангустами, фламінго, леопардами, єнотами та десятками видів птахів. До 1930 року площа збільшилася до 22 гектарів, а кількість видів тварин перевищила 300.

Вхід у харківський зоопарк

За часів Другої світової війни тварин не евакуювали, кормів катастрофічно не вистачало, а приміщення не опалювалися. Догляд за звірами ліг на плечі жінок та дітей. Незважаючи на важкі умови, у травні 1942 року зоопарк навіть відкрили для відвідувачів. У вихідні тут грав оркестр.

Під час боїв за Харків у 1943 році більшість тварин було знищено. Вижили лише чотири ведмеді, один вовк і три мавпи. Пізніше в пам'ять про ці події в зоопарку встановили пам'ятник, який зображує макак, які змогли пережити окупацію.

Пам’ятник трьом мавпам. Фото: kh.vgorode.ua

Після визволення міста почалося відновлення. Уже в 1944 році зоопарк отримав нових тварин, відбудували вольєри та приміщення для великих звірів.

Відновлення зоопарку у Харкові після війни. Фото: kh.vgorode.ua

З 1950-х років тут активно займалися науковою роботою та розведенням рідкісних видів. А з 1980 року зоопарк став виконувати функції заповідної території.

Харківський зоопарк до масштабної реконструкції Фото: Facebook.com/zookharkov1895

Новітній етап розпочався у 2016 році, коли ухвалили рішення про масштабну реконструкцію за стандартами Європейської асоціації зоопарків та акваріумів. Оновлений зоопарк відкрили 23 серпня 2021 року.