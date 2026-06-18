Вырос из университетского аквариума: как раньше выглядел один из стареших зоопарков в Украине

Зоопарк в Харькове пережил войны, разруху и масштабные реконструкции

Харьковский зоопарк считается одним из самых старых в Украине и единственным в стране местом, где можно увидеть пингвинов. Но его история начиналась с идеи построить обычный аквариум при университете. Со временем он вырос в полноценный зоологический парк, который пережил войны, разруху и масштабные реконструкции.

"Телеграф" рассказывает, каким харьковский зоопарк был раньше.

История будущего зоопарка тесно связана с Харьковским императорским университетом (сейчас — Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина). В 1825 году в учебном заведении появился ботанический кабинет, позже — ботанический сад. А уже в 1890 году профессор Александр Брандт предложил создать в городе "Акварий" — прообраз современного аквариума. Главная задача была знакомить студентов и горожан с морскими и пресноводными животными, а также с искусственным разведением рыбы.

Харьковский зоопарк до революции. Фото: 057.ua

В 1895 году на территории университетского сада (сегодня — сад имени Тараса Шевченко) построили деревянное здание пчеловодческой станции, а рядом появился небольшой птичник. Через год начали обустраивать зоосад. А в 1901 году стартовало строительство самого аквариума, которое растянулось на пять лет. Позже это здание использовали как террариум.

Уже в 1902–1903 годах зоосад начал принимать посетителей. Здесь можно было увидеть львов, обезьян, орлов, верблюдов, белых медведей, редких птиц, а также волков, шакалов и лис.

Территория постепенно расширялась, а коллекция животных пополнялась, в том числе благодаря привезенным из заповедника "Аскания-Нова". Но условия содержания далеко не всегда были идеальными. Известен случай, когда бурые медведи пытались проломить деревянный настил в вольере — сотрудники объясняли это ожирением животных.

Харьковский зоопарк, 1920-е годы. Фото: kh.vgorode.ua

Финансирование зоосада оставалось проблемой. Основные средства давали Общество акклиматизации и небольшие городские дотации. Чтобы удержаться на плаву, приходилось собирать пожертвования.

После революции 1917 года зоосад национализировали и официально переименовали в зоопарк. Тогда же территорию расширили до 20 гектаров, построили теплые помещения для крупных животных, слоновник и зимние укрытия для обезьян.

В 1928 году в зоопарке появился первый слон — его привезли из Гамбурга. Позже коллекция пополнилась ламами, мангустами, фламинго, леопардами, енотами и десятками видов птиц. К 1930 году площадь увеличилась до 22 гектаров, а количество видов животных превысило 300.

Вход в харьковский зоопарк

Во времена Второй мировой войны животных не эвакуировали, корма катастрофически не хватало, а помещения не отапливались. Уход за зверями лег на плечи женщин и детей. Несмотря на тяжелые условия, в мае 1942 года зоопарк даже открыли для посетителей. По выходным здесь играл оркестр.

Во время боев за Харьков в 1943 году большинство животных было уничтожено. Выжили лишь четыре медведя, один волк и три обезьяны. Позже в память об этих событиях в зоопарке установили памятник, который изображает макак, сумевших пережить оккупацию.

Памятник трем обезьянам. Фото: kh.vgorode.ua

После освобождения города началось восстановление. Уже в 1944 году зоопарк получил новых животных, отстроили вольеры и помещения для крупных зверей.

Восстановление зоопарка в Харькове после войны. Фото: kh.vgorode.ua

С 1950-х годов здесь активно занимались научной работой и разведением редких видов. А с 1980 года зоопарк стал выполнять функции заповедной территории.

Харьковский зоопарк до масштабной реконструкции. Фото: Facebook.com/zookharkov1895

Новейший этап начался в 2016 году, когда приняли решение о масштабной реконструкции по стандартам Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. Обновленный зоопарк открыли 23 августа 2021 года.