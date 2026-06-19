Мінус 40% на ковбасу та сосиски "До пюрешки" в "АТБ": що подешевшало в м'ясному відділі цього тижня

Економте на покупках

У торговельній мережі "АТБ" стартували масштабні акційні пропозиції, яка дозволяє покупцям суттєво заощадити на м'ясних продуктах щоденного вжитку. Знижки на популярні ковбасні вироби, сосиски та делікатеси сягають 40%.

"Телеграф" дослідив сайт магазину "АТБ". У цьому матеріалі ви дізнаєтесь, скільки можна зекономити на мʼясних делікатесах.

Більше про знижки у матеріалі: "В "АТБ" запустили великі знижки: які товари подешевшали вдвічі".

Нижче наведено детальний перелік акційних пропозицій, де кожна позиція розписана окремо із зазначенням знижок, а також старих і нових цін.

М'ясне та ковбасні вироби:

Ковбаса "М'ясна лавка/Своя лінія" Золотиста с/в та Губернська н/к (вага — 420 г) Ціна на ці позиції знизилась на 40% . Вартість ковбаси Губернська н/к наразі становить 85,90 грн , тоді як її попередня ціна складала 143,90 грн .

Ціна на ці позиції знизилась на . Вартість ковбаси Губернська н/к наразі становить , тоді як її попередня ціна складала . Ковбаса "Молочна" ДСТУ (вага — 0,55 кг) На цей традиційний сорт ковбаси діє максимальна знижка 40% . Покупці можуть придбати її за акційною ціною 107,90 грн замість колишньої вартості у 179,90 грн .

На цей традиційний сорт ковбаси діє максимальна знижка . Покупці можуть придбати її за акційною ціною замість колишньої вартості у . Сосиски "До пюрешки" (вага — 450 г) Популярний продукт для швидкого приготування подешевшав на 35% . Нова знижена ціна в супермаркетах мережі становить 84,90 грн .

Популярний продукт для швидкого приготування подешевшав на . Нова знижена ціна в супермаркетах мережі становить . Грудинка "Своя лінія" Особлива (вартість за 1 кг) М'ясний делікатес отримав знижку у розмірі 33% . Акційна вартість продукту зафіксована на рівні 340,89 грн/кг .

М'ясний делікатес отримав знижку у розмірі . Акційна вартість продукту зафіксована на рівні . Шинка "М'ясна лавка/Своя лінія" Куряча (вага — 0,5 кг) Цей дієтичний м'ясний виріб також потрапив під хвилю знижень цін — вартість позиції зменшилась на 32%. Точну вартість зі знижкою можна перевірити безпосередньо на цінниках у магазинах вашого міста.

Ковбаса в "АТБ". Фото - atbmarket.com

Раніше "Телеграф" писав, що в "АТБ" знижки на улюблені напої.