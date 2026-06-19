Минус 40% на колбасу и сосиски "До пюрешки" в "АТБ": что подешевело в мясном отделе на этой недели

Экономьте на покупках

В торговой сети "АТБ" стартовали масштабные акционные предложения, позволяющие покупателям существенно сэкономить на мясных продуктах ежедневного потребления. Скидки на популярные колбасные изделия, сосиски и деликатесы составляют до 40%.

"Телеграф" изучил сайт магазина "АТБ". В этом материале вы узнаете, сколько можно сэкономить на мясных деликатесах.

Больше о скидках в материале: "В "АТБ" запустили большие скидки: какие товары подешевели вдвое".

Ниже представлен детальный перечень акционных предложений, где каждая позиция расписана отдельно с указанием скидок, а также старых и новых цен.

Мясное и колбасные изделия:

Колбаса "Мясная лавка/Своя линия" Золотистая с/у и Губернская н/к (вес — 420 г) Цена на эти позиции снизилась на 40% . Стоимость колбасы Губернская н/к составляет 85,90 грн , тогда как ее предыдущая цена составляла 143,90 грн .

Цена на эти позиции снизилась на . Стоимость колбасы Губернская н/к составляет , тогда как ее предыдущая цена составляла . Колбаса "Молочная" ДСТУ (вес — 0,55 кг) На этот традиционный сорт колбасы действует максимальная скидка 40% . Покупатели могут приобрести ее по акционной цене 107,90 грн вместо прежней стоимости в 179,90 грн .

На этот традиционный сорт колбасы действует максимальная скидка . Покупатели могут приобрести ее по акционной цене вместо прежней стоимости в . Сосиски "К пюрешке" (вес — 450 г) Популярный продукт для быстрого приготовления подешевел на 35% . Новая пониженная цена в супермаркетах сети составляет 84,90 грн .

Популярный продукт для быстрого приготовления подешевел на . Новая пониженная цена в супермаркетах сети составляет . Грудинка "Своя линия" Особая (стоимость за 1 кг) Мясной деликатес получил скидку в размере 33% . Акционная стоимость продукта зафиксирована на уровне 340,89 грн/кг .

Мясной деликатес получил скидку в размере . Акционная стоимость продукта зафиксирована на уровне . Ветчина "Мясная лавка/Своя линия" Куриная (вес — 0,5 кг) Это диетическое мясное изделие также попало под волну снижений цен — стоимость позиции уменьшилась на 32%. Точная стоимость скидки можно проверить непосредственно на ценниках в магазинах вашего города.

Колбаса в "АТБ". Фото — atbmarket.com

Ранее "Телеграф" писал, что у "АТБ" скидки на любимые напитки.