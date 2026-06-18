Касир "АТБ" відпустила товар, а оплата не пройшла: юристи відповіли, чи залучать поліцію

Зволікати у цій ситуації не варто

У супермаркетах часто трапляються технічні збої під час безготівкового розрахунку, коли покупці випадково забирають товар без фактичного списання коштів з банківської картки. Касири віддають чек і відпускають клієнта, навіть не подивившись на результат транзакції, що згодом обертається неприємними сюрпризами для обох сторін.

Специфіку такої ситуації жваво обговорювали на правовому порталі Юристи.ua, де житель Харкова, на ім'я Денис звернувся до фахівців за порадою. Чоловік розповів, що отоварювався у місцевому супермаркеті мережі "АТБ" на суму понад 1400 гривень і спробував розрахуватися за допомогою смартфона через NFC-модуль.

Касирка, не глянувши на термінал, віддала чек і чоловік пішов додому, проте вже вдома покупець виявив, що транзакція була відхилена через брак якихось 20 гривень на рахунку. Харків'янин поцікавився у правознавців, як подібний інцидент трактується на рівні закону — як звичайна неуважність персоналу чи все ж таки крадіжка, і чи загрожує йому візит правоохоронців, якщо найближчими днями він сам планує повернутися до магазину та закрити борг.

Що кажуть правознавці — чим ризикує покупець

Експерти у сфері права одностайно закликали споживача не зволікати з візитом до торговельної точки, аби уникнути потенційного кримінального чи адміністративного переслідування.

"Вам зателефонують з АТБ і запропонують сплатити кошти. Тому краще не відкладайте похід в магазин", — попередив юрист Сергій Богун.

Своєю чергою, адвокат Юрій Айвазян наголосив на тому, що подібні прецеденти вже мають чітко відпрацьований алгоритм дій з боку служб безпеки ритейлерів.

"На законодавчому рівні Ви повинні повернути кошти, оскільки справа може дійти до поліції. Це вже неодноразово перевірено", — зазначив адвокат Айвазян.

Раніше "Телеграф" писав, коли зникне "обман" із ціною за 100 грамів у супермаркетах.