"Садовина": влітку ми стикаємося з цим щодня, а називаємо неправильно

Справжня мовна перлина, яку варто повернути до щоденного вжитку

Яблука, груші, черешні, абрикоси, полуниця — влітку ми щодня купуємо, збираємо або їмо плоди із саду. Але мало хто знає, що для всього цього в українській мові існує красиве й дещо призабуте слово — "садовина".

Сьогодні його рідко можна почути в побуті, хоча ще кілька десятиліть тому воно було цілком звичним. "Телеграф", посилаючись на Тлумачний словник, розповість про нього докладніше.

Що означає слово "садовина"

Садовина — це загальна назва плодів садових культур: фруктів, ягід та іншої продукції, що вирощується в садах. Простіше кажучи, якщо яблука, сливи, персики чи вишні ростуть у саду, то всі разом вони можуть називатися садовиною.

Наприклад:

Цього року садовина вродила на славу.

Господарі продавали на ярмарку свіжу садовину.

Через заморозки частина садовини була втрачена.

Мовознавці зазначають, що слово відоме в українській мові вже багато століть і фіксується в словниках та літературних джерелах ще ХІХ століття. В сучасних словниках наголос в цьому слові падає на літеру "и".

Загалом, в українській мові існує ціла група слів, які позначають великі категорії продуктів чи матеріалів:

городина — овочі;

садовина — фрукти та ягоди;

деревина — деревний матеріал;

звірина — м'ясо диких тварин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як раніше українські чоловіки пестливо називали своїх коханих.