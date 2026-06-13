Говорити "вибачаюся" — неправильно. Як слід просити пробачення українською

Це слово має зовсім не те значення, ніж в нього зазвичай вкладають

Українці часто вживають слово "вибачаюся". Однак воно є мовним покручем, тому його варто замінити правильними для цього випадку словами.

Про це розповів вчитель української мови та мовознавець Олександр Авраменко. Він пояснив, що слово "вибачаюся" має значення "вибачаю себе". Його сенс зовсім інший, ніж зазвичай закладає той, хто його використовує.

Частинка "ся" в кінці дієслів вказує на дію, спрямовану на себе. Це легко зрозуміти за аналогією: "вдягаюся" — вдягаю себе, "вмиваюся" — вмиваю себе. Так само й "вибачаюся" — вибачаю себе.

Як правильно просити вибачення українською. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Українська має чимало слів, за допомогою яких можна перепросити перед співрозмовником. Які слова та мовні конструкції використовувати для вибачення:

вибачте;

пробачте;

прошу вибачення;

прошу пробачення;

даруйте;

перепрошую.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не варто казати "вибачте мене" українською. Помилка тут в одній букві — правильно казати "вибачте мені". Наставник з техніки мови Адам Діденко назвав й інші слова для цих випадків, які розширять лексикон.