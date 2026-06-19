"Садовина": летом мы сталкиваемся с этим каждый день, а называем неправильно

Настоящая языковая жемчужина, которую следует вернуть к ежедневному употреблению

Яблоки, груши, черешни, абрикосы, клубника – летом мы ежедневно покупаем, собираем или едим плоды из сада. Но мало кто знает, что для всего этого в украинском языке существует красивое и подзабытое слово — "садовина".

Сегодня его редко можно услышать в обиходе, хотя еще несколько десятилетий назад оно было вполне привычным. "Телеграф", ссылаясь на Толковый словарь, расскажет о нем подробнее.

Что означает слово "садовина"

Садовина — это общее название плодов садовых культур: фруктов, ягод и другой продукции, выращиваемой в садах. Проще говоря, если яблоки, сливы, персики или вишни растут в саду, все вместе они могут называться фруктами.

Например:

Цього року садовина вродила на славу.

Господарі продавали на ярмарку свіжу садовину.

Через заморозки частина садовини була втрачена.

Языковеды отмечают, что слово известно в украинском языке уже много веков и фиксируется в словарях и литературных источниках еще в XIX веке. В современных словарях ударение в этом слове падает на букву "и".

В целом, в украинском языке существует целая группа слов, обозначающих большие категории продуктов или материалов:

городина – овощи;

садовина – фрукты и ягоды;

деревина – древесный материал;

звірина — мясо диких животных.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как раньше украинские мужчины ласково называли своих любимых.