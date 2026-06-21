Яскравіше і насиченіше: як приготувати буряк, щоб розкрити його смак по-новому

Такий буряк можна подавати як самостійно, так і на додачу до інших страв

Буряк — один із тих овочів, які на кухні часто недооцінюють. Зазвичай його відварюють, запікають і тушкують. Маринований буряк користується меншою популярністю. Хоча саме цей спосіб приготування розкриває його смак абсолютно по-новому. Завдяки маринаду буряк стає яскравішим, насиченішим, із приємною кисло-солодкою ноткою та легкою пікантністю.

Мариновані буряки можна подавати на стіл як самостійну закуску, гарнір до м’ясних страв або додавати в салати. Головне — приготувати маринад із правильними пропорціями оцту, цукру та солі. Покроковим рецептом маринованих буряків поділилася блогерка ptashka_nadia.77 в Instagram.

Як замаринувати буряк

Інгредієнти:

Буряк (відварений): 1 кг 300 г

Часник: 30 г (подрібнений)

Для маринаду (об’єм склянки – 200 мл):

Цукор: 1 склянка

Оцет: 1 склянка

Рослинна олія: 1 склянка

Покрокове приготування:

Відварений буряк очистіть від шкірки та наріжте зручним для вас способом (соломкою, кубиками або тоненькими скибочками). До підготовленого буряка додайте подрібнений часник. В окремій ємності ретельно змішайте цукор, оцет і рослинну олію до максимального розчинення цукру. Залийте буряк із часником отриманим маринадом і добре перемішайте, щоб усі шматочки були покриті. Перекладіть буряк у чисті банки або зручний контейнер, щільно закрийте кришкою та поставте в холодильник.

Як зберігати і коли їсти

Зберігайте банки в прохолодному місці. Найкраще смак буряка розкривається через 3-4 тижні після маринування. За цей час усі аромати поєднуються і заливка повністю просочує овоч.