Цей крок перед засолюванням роблять одиниці — а дарма: саме так огірки виходять хрумкими

Якщо огірок втратив пружність ще до того, як потрапив до банку, ніякий розсіл не поверне йому хрумкість

Навіть при дотриманні рецепта солоні огірки іноді виходять м’якими, а не хрумкими, як хотілося б. Багато хто в такому разі починає експериментувати з розсолом, хоча проблема майже завжди криється не в ньому.

Річ у тім, що огірки, куплені на ринку або в магазині, майже ніколи не бувають свіжозібраними. Від моменту збору врожаю до прилавка може минути багато годин, а іноді й понад добу. Весь цей час огірки поступово втрачають вологу. Зовні плоди можуть виглядати пружними, але внутрішня структура вже не та. Саме тому навіть після короткої ферментації такі огірки виходять м’якими.

Як солити огірки, щоб вони залишалися хрумкими

Перед засолюванням огірки потрібно замочити у крижаній воді приблизно на 2 години, радять на кулінарному порталі kuchnia.przyslijprzepis. Холод змушує клітини огірка знову насититися вологою, відновлюючи його густину.

Помістіть огірки у велику миску, залийте дуже холодною водою і додайте кубики льоду. Через кілька хвилин замініть воду свіжою, дуже холодною водою. Повторіть це 2–3 рази. Щоразу можна додавати більше кубиків льоду. Це допоможе огіркам відновити свою пружність, стати щільнішими й краще переносити засолювання.

Замочування огірків перед засолюванням. Фото згенероване ШІ

Які огірки підходять для засолювання

Беріть овочі середнього розміру, вирощені у відкритому ґрунті.

Шкірка має бути щільною, насичено-зеленою, без жовтизни, зів’ялих плям і пошкоджень.

Після купівлі не тримайте огірки довго в поліетиленовому пакеті — вони швидко вбирають сторонні запахи й втрачають вологу. Краще перекласти їх у ємність, що провітрюється, і зайнятися засолюванням якнайшвидше.

Нагадаємо, що температура розсолу також впливає на результат. Раніше "Телеграф" розповідав, якою водою правильно заливати солоні огірки.