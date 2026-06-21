Ярче и насыщеннее: как приготовить свеклу, чтобы раскрыть ее вкус по-новому

Такую свеклу можно подавать как самостоятельно, так и в дополнение к другим блюдам

Свекла — один из тех овощей, которые на кухне часто недооценивают. Обычно ее отваривают, запекают и тушат. Маринованная свекла пользуется меньшей популярностью. Хотя именно этот способ приготовления раскрывает ее вкус совершенно по-новому. Благодаря маринаду свекла становится более яркой, насыщенной, с приятной кисло-сладкой ноткой и легкой пикантностью.

Маринованную свеклу можно подавать на стол как самостоятельную закуску, гарнир к мясным блюдам или добавлять в салаты. Главное — приготовить маринад с правильными пропорциями уксуса, сахара и соли. Пошаговым рецептом маринованной свеклы поделилась блогер ptashka_nadia.77 в Instagram.

Как замариновать свеклу

Ингредиенты:

Свекла (отварная): 1 кг 300 г

Чеснок: 30 г (измельченный)

Для маринада (объем стакана — 200 мл):

Сахар: 1 стакан

Уксус: 1 стакан

Растительное масло: 1 стакан

Пошаговое приготовление:

Отварную свеклу очистите от кожицы и нарежьте удобным для вас способом (соломкой, кубиками или тоненькими ломтиками). К подготовленной свекле добавьте измельченный чеснок. В отдельной емкости тщательно смешайте сахар, уксус и растительное масло до максимального растворения сахара. Залейте свеклу с чесноком полученным маринадом и хорошо перемешайте, чтобы все кусочки были покрыты. Переложите свеклу в чистые банки или удобный контейнер, плотно закройте крышкой и отправьте в холодильник.

Как хранить и когда есть

Храните банки в прохладном месте. Лучше всего вкус свеклы раскрывается через 3-4 недели после маринования. За это время все ароматы соединяются и заливка полностью пропитывает овощ.