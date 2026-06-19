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Звідки взялося слово "пательня": ви здивуєтеся, коли дізнаєтеся його справжнє походження

Автор
Марина Бондаренко
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Це слово пройшло через століття
Це слово пройшло через століття. Фото Колаж "Телеграфу"

Його походження бере початок із латинської мови

Слово "пательня", яке сьогодні часто звучить у побуті замість звичної "сковороди", має набагато давніше і цікавіше походження, ніж може здатися. Його історія веде не лише через різні мови Європи, а навіть до часів Стародавнього Риму.

Як розповідає видання "Телеграф", "пательня" походить від латинського patella (миска, тарілка, чаша), перейшло через польське patelnia і закріпилося в українській мові, особливо в західних і центральних регіонах.

Цікаво, що в різних мовах існують споріднені варіанти: французьке poêle та італійське padella мають те саме латинське коріння. Тобто це не унікальне українське слово, а частина великої мовної європейської історії.

Чому «пательня» не є суто українським словом
Звідки взялось слово "пательня". Фото: edimdoma

Натомість слово "сковорода" має зовсім інше походження. Воно є праслов’янським і пов’язане зі звуками при смаженні — шкварчанням і жаром. Саме тому воно ближче до опису процесу приготування, а не форми посуду.

Сьогодні "пательня" знову активно повертається в ужиток, поступово витісняючи кальки та русизми, і стає частиною живої сучасної української мови.

"Телеграф" раніше писав про те, як правильно звертатися до Олега українською.

Теги:
#Українська мова #Кухня #Сковорода