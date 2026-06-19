Цю кальку в українській мові можна замінити однією фразою: ви чуєте це щодня

Одне слово може замінити одразу кілька громіздких висловів

Філологи закликають українців відмовлятися від поширених кальок з російської на користь природних українських відповідників. Однією з найчастіших помилок у побутовому спілкуванні є вираз "як можна швидше".

"Телеграф", посилаючись на мовознавця Адама Діденка, розповість, як правильно передавати українською значення "дуже швидко".

За словами фахівця, у повсякденному мовленні нерідко можна почути вислови "як можна швидше", "самим ближчим часом", "чим можна швидше", "в найкоротший термін" або "з найбільшою швидкістю".

Проте всі ці конструкції є зайвими та неприродними для української мови. Натомість мовознавець радить використовувати одне влучне слово — "якнайшвидше". Воно коротко та точно передає потрібний зміст без перевантаження речення.

Наприклад, замість фрази "Надішліть документи як можна швидше" природніше сказати: "Надішліть документи якнайшвидше". Аналогічно можна замінювати й інші подібні конструкції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно звертатися до незнайомців українською.