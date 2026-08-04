В Україні хочуть забрати бронь від мобілізації у великої категорії чоловіків

Щоб петицію розглянули, необхідно зібрати 25 тисяч голосів.

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В Україні хочуть скасувати автоматичну відстрочку для низки громадян. На думку авторів пропозиції, нинішнє законодавство є "дискримінаційним".

Про це йдеться у відповідній петиції на сайті Кабміну, автором якої виступив Микола Груздов. Йдеться про скасування відстрочки для чоловіків, які мають на утриманні трьох і більше дітей.

Автор звертає увагу на те, що зараз чоловіки, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років, не підлягають призову під час мобілізації. Наявність трьох і більше дітей також визначено окремою підставою для звільнення військовослужбовця з військової служби під час воєнного стану. При цьому чоловік, який має одного або двох неповнолітніх дітей, не отримує аналогічної відстрочки та може бути мобілізований. Військовослужбовець, який має одного або двох дітей, також не може звільнитися зі служби лише на цій підставі.

Автор звернення зазначає, що такий підхід перекладає основний тягар оборони держави виключно на чоловіків, які мають менше дітей або ще не встигли створити сім’ю.

"Кількість дітей сама по собі не доводить, що чоловік є єдиним годувальником чи єдиною особою, здатною забезпечити догляд. Невже батько двох дітей менш потрібний своїй сім’ї, ніж батько трьох? Чому один роками проходить службу на фронті, а інший отримує автоматичний захист лише через арифметичну різницю? Троє дітей — це відповідальність, але не автоматична броня від служби", — підкреслює Микола Груздов.

Він також додає, що підтримка багатодітних сімей має здійснюватися соціальними виплатами та пільгами від держави, а не автоматичним звільненням від конституційного обов’язку.

Що пропонує петиція

Ініціатор закликає уряд розробити та внести до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає:

Виключення норми про відстрочку для чоловіків із трьома та більше дітьми зі ст. 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Виключення цієї підстави для демобілізації зі ст. 26 Закону "Про військовий обов’язок та військову службу".

Збереження відстрочки та права на звільнення тільки для тих, хто дійсно цього потребує: батьків-одинаків, опікунів дітей з інвалідністю або тяжкохворих дітей, а також єдиних законних представників.

Варто зазначити, що в Україні десятки, а то й сотні тисяч багатодітних батьків — чоловіків, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років.

Важливо: щоб петицію розглянули, необхідно зібрати 25 тисяч голосів за 3 місяці. Дата публікації документа – 4 серпня.

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