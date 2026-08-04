Рус

Забудьте про цю послугу в "АТБ": робітник розповів, яке звичайне прохання покупця ніколи не виконають

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Покупки у магазинах
Покупки у магазинах. Фото Сгенерировано ИИ "Телеграф"

Це правило, судячи з усього, може працювати не завжди

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

Функціонал різних мереж супермаркетів в Україні може суттєво відрізнятись. Те, на що може розраховувати покупець в одному магазині, може не працювати в іншому.

Про це працівник "АТБ" розповів "Телеграфу". За його словами, на відміну від інших супермаркетів, у цій мережі відсутня можливість нарізки продукції.

"Ми нічого не нарізаємо — ні ковбасу, ні сир", — зазначив співробітник.

При цьому важливо нагадати, що в деяких випадках, за словами клієнтів, із цим все ж можна зіштовхнутися. Наприклад, це стосується доставки продуктів.

Як раніше ми писали, нещодавно в Threads активно обговорювали історію клієнтки "АТБ", яка залишилася вкрай незадоволеною якістю нарізки продуктів, замовлених у магазині. Однак найбільшої уваги користувачів привернув не сам інцидент, а той факт, що в мережі "АТБ" взагалі існує така послуга.

Нарізка продуктів
Нарізка продуктів

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф" про те, що адміністрація "АТБ" поверне гроші навіть за пів пачки пельменів або за відкриту упаковку крупи: про це правило магазину знають одиниці.

Теги:
#Магазини #Секрети #АТБ