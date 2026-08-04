Забудьте про цю послугу в "АТБ": робітник розповів, яке звичайне прохання покупця ніколи не виконають

Це правило, судячи з усього, може працювати не завжди

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Функціонал різних мереж супермаркетів в Україні може суттєво відрізнятись. Те, на що може розраховувати покупець в одному магазині, може не працювати в іншому.

Про це працівник "АТБ" розповів "Телеграфу". За його словами, на відміну від інших супермаркетів, у цій мережі відсутня можливість нарізки продукції.

"Ми нічого не нарізаємо — ні ковбасу, ні сир", — зазначив співробітник.

При цьому важливо нагадати, що в деяких випадках, за словами клієнтів, із цим все ж можна зіштовхнутися. Наприклад, це стосується доставки продуктів.

Як раніше ми писали, нещодавно в Threads активно обговорювали історію клієнтки "АТБ", яка залишилася вкрай незадоволеною якістю нарізки продуктів, замовлених у магазині. Однак найбільшої уваги користувачів привернув не сам інцидент, а той факт, що в мережі "АТБ" взагалі існує така послуга.

Нарізка продуктів

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф" про те, що адміністрація "АТБ" поверне гроші навіть за пів пачки пельменів або за відкриту упаковку крупи: про це правило магазину знають одиниці.