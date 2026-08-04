Вступила у спадщину — отримала борг за комуналку: чи стягнули з жінки гроші

Комунальні борги викупив приватний бізнес

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Підприємець через суд домігся стягнення боргу за воду зі спадкоємиці померлого абонента. До цього він викупив борги збанкрутілого водоканалу на відкритому аукціоні.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повністю задовольнив цей позов. Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на матеріали справи.

Як борги комунальників переходять до приватного бізнесу

Банкрутство підприємства: Господарський суд Миколаївської області визнав КП "Первомайськводоканал" банкрутом. У лютому 2026 року дебіторську заборгованість підприємства через систему Prozorro виставили на електронний аукціон на загальну суму понад 11,2 млн грн, з яких понад 8,2 млн грн становили борги населення.

Зміна кредитора: Переможцем торгів став підприємець (ФОП). Після оплати вищезгаданої суми він став офіційним правонаступником (кредитором) щодо всіх боргів споживачів, отримавши також право нараховувати 3% річних та інфляційні втрати.

Суть суперечки зі спадкоємицею

Серед придбаних боргів значився особовий рахунок будинку у Первомайську (Миколаївська область) із заборгованістю за період з жовтня 2021 року до травня 2023 року на суму 1 429,38 грн.

Попередній власник нерухомості помер, і у березні 2023 року його спадкоємиця офіційно оформила право власності на майно. Сплачувати накопичений раніше борг за воду жінка відмовилася, вважаючи, що зобов’язання померлого її не стосуються.

Рішення суду

Вивчивши матеріали справи, суд послався на ключові норми законодавства України:

Спадкування боргів: Згідно зі статтями 1218 та 1282 Цивільного кодексу України, разом із майном до спадкоємців переходять і зобов’язання спадкодавця перед кредиторами.

Тягар утримання майна: За статтею 322 ЦК України власник зобов’язаний утримувати належне йому майно та оплачувати комунальні послуги незалежно від факту проживання в ньому.

Законність переуступки: Купівля прав вимог на аукціоні є легальною підставою для заміни кредитора.

Рішення суду

Суд зобов'язав спадкоємницю виплатити новому кредитору загалом 1 916,04 грн, куди увійшов основний борг (1 429,38 грн), інфляційні втрати (383,04 грн) та 3% річних (103,62 грн), а також стягнув з неї судові витрати у розмірі 1 331,20 грн (загальна сума – 3 247,24 грн).

Раніше "Телеграф" повідомляв про інцидент у Львівській області. Місцева мешканка намагалася вирішити давній конфлікт із сусідом та самовільно висадила дерева на комунальній території, що призвело до суду.