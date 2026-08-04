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"Рохкаючі" дельфіни з незвичайною мордою: чим особлива азовка, яка гине в Чорному морі

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Дельфін Азовка Новина оновлена 04 серпня 2026, 14:22
Дельфін Азовка. Фото Колаж "Телеграфу"

Цей вид дельфінів не живе у неволі

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Азовка – найменший дельфін Чорного моря. Через округлу форму і відсутність довгого носа їх також називають морськими свинями.

"Телеграф" розповідає, що відомо про азовку. Цей вид дельфінів внесено до Червоної книги України (статус – що зникає).

Зовнішній вигляд

Довжина дельфіна досягає 1,3-1,6 метра, а вага — близько 30-60 кг. Дзьоб практично непомітний, лише нижня губа трохи виступає вперед. Верхня частина тіла, голова та плавці пофарбовані в чорний колір, боки світліші. Самки більші за самців.

Ареал проживання

Цей підвид поширений в Азовському, Чорному, Мармуровому та Егейському морях. Також заходить у затоку Сиваш та річки Дунай, Південний Буг, Дніпро, Чорну, Дон, Ріоні. Частина популяції азовки щорічно з березня — квітня мігрує через Керченську протоку в Азовське море, де народжує дитинчат, а в жовтні — листопаді повертається до Чорного моря, слідуючи за косяками азовської хамси. Вчені вважають, що в Азовському морі живе самостійне стадо азовки.

Де мешкає азовка в Україні/redbook-ua.org

Поведінка та соціальна організація

Раціон азовки складається з тюльки, хамси, бичків та дрібного оселедця, причому за добу дельфін здатний з’їсти до 5 кг риби. Статевої зрілості ці тварини досягають у віці 3-4 років. Період вагітності становить 9-11 місяців, після чого на світ з’являється одне дитинча, вага якого може досягати 8 кг. Маля народжується хвостом уперед, а мати підкидає його вгору своїм хвостом, щоб новонароджений зміг зробити перший вдих. Дитинчата з’являються на світ повністю сформованими, добре плавають, а їх зуби швидко прорізаються. Мати годує малюка молоком протягом першого року життя.

Зазвичай азовки тримаються невеликими сімейними групами або зграйками по 2-8, рідше до 10 особин. У місцях скупчення риби, наприклад, під час масового ходу шпроту чи хамси, вони здатні об’єднуватися у тимчасові стада, що налічують від кількох десятків до сотень голів. У середньому азовки живуть 7–10 років, окремі особини доживають до 23 років. Дихання цього дельфіна схоже на рохкання, через що азовку часто називають морською свинею. Примітно, що азовки не підлягають дресируванню і не живуть у неволі більше як місяць.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну азовки також зіткнулися з наслідками війни.

  • Військові сонари та шуми: Потужні гідролокатори підводних човнів та військових суден згубно впливають на слух та здатність дельфінів до орієнтації. Через дезорієнтацію тварини втрачають можливість знаходити їжу та гинуть від виснаження.
  • Вибухи та мінна зброя: Активні маневри флоту, підриви боєприпасів та снаряди наносять морським свиням тяжкі контузії та акустичні травми.
  • Хімічне забруднення: Затоплення суден, розливи нафтопродуктів (зокрема, мазуту) та руйнування екосистем прибережної зони отруюють водне середовище, провокуючи сильну інтоксикацію організмів тварин.

Зазначимо, влітку 2026 року на узбережжі Чорного моря в Одеській та Миколаївській областях зафіксували рекордно високу кількість загиблих та живих, але ослаблених чорноморських китоподібних. Наприклад, 5 червня на берег викинулося 20 азовок.

Раніше "Телеграф" розповідав, що дельфіни у Чорному морі страждають через війну. Один вид чорноморських китоподібних опинився на межі зникнення.

Теги:
#Азовське море #Чорне море #Дельфін