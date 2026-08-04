"Рохкаючі" дельфіни з незвичайною мордою: чим особлива азовка, яка гине в Чорному морі

Цей вид дельфінів не живе у неволі

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Азовка – найменший дельфін Чорного моря. Через округлу форму і відсутність довгого носа їх також називають морськими свинями.

"Телеграф" розповідає, що відомо про азовку. Цей вид дельфінів внесено до Червоної книги України (статус – що зникає).

Зовнішній вигляд

Довжина дельфіна досягає 1,3-1,6 метра, а вага — близько 30-60 кг. Дзьоб практично непомітний, лише нижня губа трохи виступає вперед. Верхня частина тіла, голова та плавці пофарбовані в чорний колір, боки світліші. Самки більші за самців.

Ареал проживання

Цей підвид поширений в Азовському, Чорному, Мармуровому та Егейському морях. Також заходить у затоку Сиваш та річки Дунай, Південний Буг, Дніпро, Чорну, Дон, Ріоні. Частина популяції азовки щорічно з березня — квітня мігрує через Керченську протоку в Азовське море, де народжує дитинчат, а в жовтні — листопаді повертається до Чорного моря, слідуючи за косяками азовської хамси. Вчені вважають, що в Азовському морі живе самостійне стадо азовки.

Де мешкає азовка в Україні/redbook-ua.org

Поведінка та соціальна організація

Раціон азовки складається з тюльки, хамси, бичків та дрібного оселедця, причому за добу дельфін здатний з’їсти до 5 кг риби. Статевої зрілості ці тварини досягають у віці 3-4 років. Період вагітності становить 9-11 місяців, після чого на світ з’являється одне дитинча, вага якого може досягати 8 кг. Маля народжується хвостом уперед, а мати підкидає його вгору своїм хвостом, щоб новонароджений зміг зробити перший вдих. Дитинчата з’являються на світ повністю сформованими, добре плавають, а їх зуби швидко прорізаються. Мати годує малюка молоком протягом першого року життя.

Зазвичай азовки тримаються невеликими сімейними групами або зграйками по 2-8, рідше до 10 особин. У місцях скупчення риби, наприклад, під час масового ходу шпроту чи хамси, вони здатні об’єднуватися у тимчасові стада, що налічують від кількох десятків до сотень голів. У середньому азовки живуть 7–10 років, окремі особини доживають до 23 років. Дихання цього дельфіна схоже на рохкання, через що азовку часто називають морською свинею. Примітно, що азовки не підлягають дресируванню і не живуть у неволі більше як місяць.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну азовки також зіткнулися з наслідками війни.

Військові сонари та шуми: Потужні гідролокатори підводних човнів та військових суден згубно впливають на слух та здатність дельфінів до орієнтації. Через дезорієнтацію тварини втрачають можливість знаходити їжу та гинуть від виснаження.

Потужні гідролокатори підводних човнів та військових суден згубно впливають на слух та здатність дельфінів до орієнтації. Через дезорієнтацію тварини втрачають можливість знаходити їжу та гинуть від виснаження. Вибухи та мінна зброя: Активні маневри флоту, підриви боєприпасів та снаряди наносять морським свиням тяжкі контузії та акустичні травми.

Активні маневри флоту, підриви боєприпасів та снаряди наносять морським свиням тяжкі контузії та акустичні травми. Хімічне забруднення: Затоплення суден, розливи нафтопродуктів (зокрема, мазуту) та руйнування екосистем прибережної зони отруюють водне середовище, провокуючи сильну інтоксикацію організмів тварин.

Зазначимо, влітку 2026 року на узбережжі Чорного моря в Одеській та Миколаївській областях зафіксували рекордно високу кількість загиблих та живих, але ослаблених чорноморських китоподібних. Наприклад, 5 червня на берег викинулося 20 азовок.

Раніше "Телеграф" розповідав, що дельфіни у Чорному морі страждають через війну. Один вид чорноморських китоподібних опинився на межі зникнення.