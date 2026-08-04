"Рохкаючі" дельфіни з незвичайною мордою: чим особлива азовка, яка гине в Чорному морі
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Цей вид дельфінів не живе у неволі
Азовка – найменший дельфін Чорного моря. Через округлу форму і відсутність довгого носа їх також називають морськими свинями.
"Телеграф" розповідає, що відомо про азовку. Цей вид дельфінів внесено до Червоної книги України (статус – що зникає).
Зовнішній вигляд
Довжина дельфіна досягає 1,3-1,6 метра, а вага — близько 30-60 кг. Дзьоб практично непомітний, лише нижня губа трохи виступає вперед. Верхня частина тіла, голова та плавці пофарбовані в чорний колір, боки світліші. Самки більші за самців.
Ареал проживання
Цей підвид поширений в Азовському, Чорному, Мармуровому та Егейському морях. Також заходить у затоку Сиваш та річки Дунай, Південний Буг, Дніпро, Чорну, Дон, Ріоні. Частина популяції азовки щорічно з березня — квітня мігрує через Керченську протоку в Азовське море, де народжує дитинчат, а в жовтні — листопаді повертається до Чорного моря, слідуючи за косяками азовської хамси. Вчені вважають, що в Азовському морі живе самостійне стадо азовки.
Поведінка та соціальна організація
Раціон азовки складається з тюльки, хамси, бичків та дрібного оселедця, причому за добу дельфін здатний з’їсти до 5 кг риби. Статевої зрілості ці тварини досягають у віці 3-4 років. Період вагітності становить 9-11 місяців, після чого на світ з’являється одне дитинча, вага якого може досягати 8 кг. Маля народжується хвостом уперед, а мати підкидає його вгору своїм хвостом, щоб новонароджений зміг зробити перший вдих. Дитинчата з’являються на світ повністю сформованими, добре плавають, а їх зуби швидко прорізаються. Мати годує малюка молоком протягом першого року життя.
Зазвичай азовки тримаються невеликими сімейними групами або зграйками по 2-8, рідше до 10 особин. У місцях скупчення риби, наприклад, під час масового ходу шпроту чи хамси, вони здатні об’єднуватися у тимчасові стада, що налічують від кількох десятків до сотень голів. У середньому азовки живуть 7–10 років, окремі особини доживають до 23 років. Дихання цього дельфіна схоже на рохкання, через що азовку часто називають морською свинею. Примітно, що азовки не підлягають дресируванню і не живуть у неволі більше як місяць.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну азовки також зіткнулися з наслідками війни.
- Військові сонари та шуми: Потужні гідролокатори підводних човнів та військових суден згубно впливають на слух та здатність дельфінів до орієнтації. Через дезорієнтацію тварини втрачають можливість знаходити їжу та гинуть від виснаження.
- Вибухи та мінна зброя: Активні маневри флоту, підриви боєприпасів та снаряди наносять морським свиням тяжкі контузії та акустичні травми.
- Хімічне забруднення: Затоплення суден, розливи нафтопродуктів (зокрема, мазуту) та руйнування екосистем прибережної зони отруюють водне середовище, провокуючи сильну інтоксикацію організмів тварин.
Зазначимо, влітку 2026 року на узбережжі Чорного моря в Одеській та Миколаївській областях зафіксували рекордно високу кількість загиблих та живих, але ослаблених чорноморських китоподібних. Наприклад, 5 червня на берег викинулося 20 азовок.
Раніше "Телеграф" розповідав, що дельфіни у Чорному морі страждають через війну. Один вид чорноморських китоподібних опинився на межі зникнення.