Люди 1960-70-х років мають важливу перевагу з дитинства: що саме

Це сформувало в них одразу три риси характеру, які сьогодні трапляються значно рідше

Покоління, народжене між 1960 і 1970 роками, часто вважають таким, що мало одне з найщасливіших дитинств. Вони зростали у більш вільних умовах, без постійного впливу технологій.

Як зазначили психологи у виданні "okdiario", важливу роль у розвитку дітей того часу відігравала вільна гра без дорослого контролю. Діти самі вигадували розваги, вчилися домовлятися, вирішувати конфлікти та проявляти самостійність. Це допомагало формувати впевненість у собі та стійкість до труднощів.

Окремо експерти відзначають, що тоді діти частіше стикалися з нудьгою, яку не заповнювали гаджети чи інтернет. Це змушувало їх бути більш креативними, шукати заняття самостійно та розвивати уяву.

Діти граються на вулиці. Фото: cameralabs

Також багато дітей мали невеликі обов’язки вдома, що формувало відповідальність і відчуття причетності до сім’ї. А конфлікти зазвичай вирішувалися особисто, без соціальних мереж і дистанційного спілкування.

Фахівці підкреслюють, що це не було "ідеальне" дитинство, але воно сприяло розвитку навичок, які сьогодні стають менш поширеними — самостійності, витривалості та емоційної стійкості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку унікальну здібність мають люди, народжені 60-70-х роках.