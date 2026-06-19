Справа зовсім не в ліні: ось чому насправді ми звалюємо одяг на стілець
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Це можна досить просто подолати
Майже у кожній спальні є такий стілець — місце, куди "тимчасово" складаються джинси, одягнені лише раз, светр, який ще не брудний, або футболка, яка може знадобитися завтра. Багато хто вважає це звичайною лінню чи неохайністю, проте психологи стверджують: ця звичка глибша, ніж здається, і відображає наш внутрішній ментальний стан.
Видання OKDiario розповідає, чому виникає цей побутовий феномен і про що він сигналізує.
Стілець як "зона незавершених рішень"
З погляду психології, стілець стає буферною зоною між двома чіткими категоріями: чистим одягом, який має лежати в шафі, та брудним, якому місце в кошику для білизни. Одяг, який уже носили, але який ще зарано прати, потрапляє у так звану "сіру зону".
Щоб прибрати таку річ, мозок має ухвалити рішення: чи достатньо вона чиста? Чи варто її вішати назад до чистого одягу? Коли людина втомлена, мозок просто залишає це питання відкритим, а стілець перетворюється на зону відкладених рішень.
Парадокс вибору та ментальна втома
Психолог Баррі Шварц у своїй відомій роботі "Парадокс вибору" довів, що велика кількість щоденних дрібних рішень виснажує нервову систему. Наприкінці робочого дня людина стикається з так званою "втомою від ухвалення рішень" (decision fatigue).
За даними Американської медичної асоціації (AMA), цей стан перевантаження часто виявляється через прокрастинацію та уникнення дій. Кинути штани на стілець — це найпростіший, найшвидший і найменш енерговитратний варіант для виснаженого мозку. Проте проблема в тому, що зранку наступного дня людина отримує ту саму невирішену задачу, яка накопичується разом із новими речами.
Як подолати "синдром стільця"
Якщо цей безлад вас дратує, експерти радять не сварити себе, а змінити систему:
- Створіть легальну альтернативу: виділіть один конкретний гачок, окремий кошик або полицю виключно для одягу "сірої зони". Тоді речі не створюватимуть хаосу на стільці.
- 5-хвилинне перезавантаження: запровадьте коротку вечірню рутину, щоб розібрати накопичене до того, як стілець повністю зникне під лавиною речей. Це допомагає завершити дрібні завдання та розвантажити мозок перед сном.
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