Люди 1960-70-х годов имеют важное преимущество с детства: что именно

Это сформировало у них сразу три черты характера, которые сегодня встречаются значительно реже

Поколение, родившееся в период с 1960 по 1970 год, часто считают одним из самых счастливых детств. Они росли в более свободных условиях, без постоянного влияния технологий.

Как отметили психологи в издании "okdiario", важную роль в развитии детей того времени играла свободная игра без взрослого контроля. Дети сами придумывали развлечения, учились договариваться, разрешать конфликты и проявлять самостоятельность. Это помогало формировать уверенность в себе и устойчивость к трудностям.

Отдельно эксперты отмечают, что тогда дети чаще сталкивались со скукой, которую не заполняли гаджеты или интернет. Это заставляло их быть креативнее, искать занятия самостоятельно и развивать воображение.

Дети играют на улице. Фото: cameralabs

Также многие дети имели небольшие обязанности на дому, что формировало ответственность и чувство причастности к семье. А конфликты обычно разрешались лично, без социальных сетей и дистанционного общения.

Специалисты подчеркивают, что это не было "идеальным" детством, но оно способствовало развитию навыков, которые сегодня становятся менее распространенными — самостоятельности, выносливости и эмоциональной стойкости.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую уникальную способность имеют люди, рожденные в 60-70-х годах.