Люди 1960-70-х років мають унікальну здатність: у чому вона полягає

Ця риса характеру сформувалася через життя без смартфонів

Для одних тиша — це незручність, яку хочеться якнайшвидше заповнити звуками, для інших — природний стан спокою. Психологи помітили цікаву різницю, що ставлення до мовчання може залежати не лише від характеру, а й від покоління.

Людина, віком від 55 до 75 років, тобто та, що народилась між 1950-ми та 1970-ми роками, якраз спокійніше ставиться до тиші, ніж молодші покоління. Про це написали фахівці в "okdiario".

Фахівці пояснюють це умовами, в яких формувалося це покоління. Люди, народжені у 1950–1970-х роках, виросли без смартфонів, соціальних мереж і постійних цифрових подразників. Тиша для них була звичною частиною повсякденного життя, а не чимось незручним або порожнім.

Поїздки без навушників, вечори без екранів і відсутність постійних повідомлень сформували інше сприйняття спокою. Тому мовчання вони частіше асоціюють не з нестачею чогось, а з відпочинком і рівновагою.

Сучасна людина часто намагається будь-якою ціною уникнути тиші, заповнюючи її звуками. Фото: "Телеграф"

Як мозок звикає до шуму або тиші

Психологи зазначають, що мозок адаптується до середовища, в якому людина зростає. Якщо з дитинства навколо багато стимулів, нервова система звикає до постійної активності.

Саме тому для молодших поколінь тиша іноді може здаватися незвичною або навіть дискомфортною. Відсутність звичних подразників — музики, відео чи повідомлень — створює відчуття "порожнечі", яку хочеться швидко заповнити.

Чому тиша корисна для психіки

Дослідження показують, що періоди тиші позитивно впливають на роботу мозку. У цей час покращується концентрація, пам’ять і здатність до емоційної саморегуляції.

Також спокій допомагає знизити рівень стресу та дає мозку можливість "перезавантажитися". Недарма тиша є важливою частиною медитації та практик релаксації.

Чому нам складно бути без шуму

Сучасні технології привчили багатьох людей до постійної стимуляції. Телефон, соцмережі та відеоконтент забезпечують безперервний потік інформації.

Коли цього немає, деякі люди відчувають неспокій і автоматично шукають нові подразники — вмикають музику, телевізор або перевіряють телефон. Це радше звичка, ніж усвідомлений вибір.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку перевагу у вихованні мають люди, народжені у 1960-70-х роках.