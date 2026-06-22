Забудьте про дорогу фарбу з магазину: яка суміш краще витримує вологу і спеку

Це покриття не потребує частого оновлення

Звичайна фарба не завжди добре захищає стіни від дощу, сонця і вологи. Але є більш цікавий варіант, який можна зробити навіть самостійно. Така суміш не тільки фарбує, а й робить поверхню більш міцною і стійкою.

Для цього потрібні прості інгредієнти, які легко знайти. Детальніше про це написали в "Oeste Geral".

Для приготування гумової фарби використовують прості компоненти, які легко знайти в будівельних магазинах:

акрилову основу;

клей ПВА;

воду;

барвники;

добавки для покращення текстури.

Головні причини популярності такого рішення — поєднання доступної ціни та захисних властивостей. Покриття створює гнучку плівку, яка може повторювати дрібні рухи поверхні та допомагає запобігати появі тріщин і пошкоджень.

Де її можна використовувати

Такий тип фарби підходить для різних поверхонь і може використовуватися не лише для захисту, а й для декору. З її допомогою створюють фактурні ефекти, імітацію цегли або декоративні покриття, що зробить стіни більш виразними.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що нова розробка дозволяє будувати будинки швидше, без використання традиційного цементу та металевих опор.