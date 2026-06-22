Дерев’яні двері у ванну відходять у минуле: який матеріал краще витримує вологу

Замість них можна встановити чотири варіанти

Дерев’яні двері для ванної кімнати стають менш популярними. Їх замінюють сучасні матеріали, які краще переносять вологу і довше служать.

Через пару і вологість дерево швидко псується і деформується. Тому, за даними "Oeste geral", у 2026 році частіше обирають більш прості й стійкі варіанти, як от спінений ПВХ, анодований алюміній, вологостійкий МДФ і двері з захисним ламінованим покриттям.

Головна проблема деревини в тому, що вона вбирає вологу. У ванній кімнаті це відбувається постійно, особливо під час гарячого душу, що значно скорочує термін служби дверей.

Двері у ванну кімнату можуть швидко зіпсуватись від вологи. Фото: "Oeste geral"

Замість дерева дедалі частіше використовують матеріали, стійкі до вологи та прості в догляді. Серед них — спінений ПВХ, анодований алюміній, вологостійкий МДФ і двері з захисним ламінованим покриттям. Вони не бояться пари, не деформуються та довше зберігають охайний вигляд.

Вибір матеріалу залежить від умов у ванній кімнаті. Якщо вентиляція слабка, краще обирати максимально вологостійкі варіанти, тоді як у добре провітрюваних приміщеннях є більше свободи у дизайні. Важливо також враховувати легкість догляду та довговічність покриття, щоб уникнути зайвих витрат у майбутньому.

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