Грубий касир у "АТБ": чи можуть його покарати на місці
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У підтримці відповіли, як правильно оформити скаргу на персонал
Буває таке, що в магазині вас обслужили грубо або виник конфлікт із касиром. Багато покупців не знають, чи можна на це поскаржитися і чи взагалі реагує на такі ситуації керівництво.
"Телеграф" звернувся до підтримки "АТБ", щоб дізнатися, як діяти покупцю у разі грубого обслуговування касира і чи передбачене покарання для працівника.
У відповіді пояснили, що в подібних ситуаціях насамперед потрібно оформити офіційну скаргу. Після її подання, звернення передається керівництву магазину, де його розглядають і ухвалюють рішення щодо подальших дій. За результатами перевірки можуть бути вжиті відповідні заходи щодо персоналу.
У компанії також уточнили, яку саме інформацію потрібно вказати під час подання звернення, щоб його могли швидко опрацювати. Зокрема, йдеться про такі дані:
- Загальний опис ситуації, що сталася;
- Адреса магазину;
- Дата і час візиту;
- Ініціали працівника, який обслуговував;
- Якщо скарга стосується товару — його назва, виробник (повна юридична назва) та терміни придатності;
- Фото або відео, якщо вони допомагають розгляду звернення;
- Контактні дані для зворотного зв’язку (за бажанням).
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що робити, якщо термінал в "АТБ" видав помилку, а гроші списало.