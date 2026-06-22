Грубий касир у "АТБ": чи можуть його покарати на місці

У підтримці відповіли, як правильно оформити скаргу на персонал

Буває таке, що в магазині вас обслужили грубо або виник конфлікт із касиром. Багато покупців не знають, чи можна на це поскаржитися і чи взагалі реагує на такі ситуації керівництво.

"Телеграф" звернувся до підтримки "АТБ", щоб дізнатися, як діяти покупцю у разі грубого обслуговування касира і чи передбачене покарання для працівника.

Що відповіли у підтримці "АТБ". Фото: "Телеграф"

У відповіді пояснили, що в подібних ситуаціях насамперед потрібно оформити офіційну скаргу. Після її подання, звернення передається керівництву магазину, де його розглядають і ухвалюють рішення щодо подальших дій. За результатами перевірки можуть бути вжиті відповідні заходи щодо персоналу.

У компанії також уточнили, яку саме інформацію потрібно вказати під час подання звернення, щоб його могли швидко опрацювати. Зокрема, йдеться про такі дані:

Загальний опис ситуації, що сталася; Адреса магазину; Дата і час візиту; Ініціали працівника, який обслуговував; Якщо скарга стосується товару — його назва, виробник (повна юридична назва) та терміни придатності; Фото або відео, якщо вони допомагають розгляду звернення; Контактні дані для зворотного зв’язку (за бажанням).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що робити, якщо термінал в "АТБ" видав помилку, а гроші списало.