Кур’єр привіз зіпсований товар: в "АТБ" розповіли, як повернути гроші

На вирішення неприємної ситуації може знадобитися чимало часу

Якщо кур'єр привіз вам зіпсований товар із супермаркету, повернути гроші за покупку можна. Однак зробити це дистанційно не вийде — покупцю доведеться звернутися безпосередньо до магазину.

Про це представник мережі супермаркетів "АТБ" розповів у коментарі "Телеграфу".

Якщо ви потрапили у таку ситуацію, для оформлення повернення коштів необхідно принести до магазину сам товар і чек, який підтверджує покупку. Після цього запускається процедура відшкодування.

У мережі зазначили, що гроші за неякісний товар повертають протягом 14 днів. Водночас чітко визначеного терміну, протягом якого покупець має звернутися до магазину, не назвали.

Представник "АТБ" пояснив, що із поверненням краще не зволікати та звертатися якомога швидше після виявлення проблеми. Якщо ж покупець не має можливості прийти одразу, він може зв'язатися з адміністрацією магазину та домовитися про зручний час візиту.

Що робити, якщо доставили зіпсований товар з АТБ:

зберегти товар і чек про покупку;

звернутися до магазину особисто;

передати працівникам товар і чек;

очікувати на повернення коштів, яке може тривати до 14 днів;

у разі неможливості прийти одразу — зв'язатися з мережею за допомогою чат-ботів та узгодити час звернення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про хитрий трюк "АТБ", через який ви переплачуєте.