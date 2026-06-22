Термінал видав помилку, а гроші списало: в "АТБ" розповіли, що робити у такій ситуації

Проблему можна вирішити дуже швидко

Буває таке, що під час розрахунку на касі супермаркету термінал видає помилку, але через секунду на телефон приходить сповіщення — гроші з рахунку клієнта вже списано. Трапляється це і в "АТБ".

"Телеграф" з’ясував, як діяти в такій ситуації та скільки доведеться чекати на повернення власних коштів. Як пояснили у підтримці мережі "АТБ", панікувати в жодному разі не варто.

За словами представника компанії, у подібних випадках фінансова система автоматично врегульовує помилку, проте на це потрібен певний час.

"У подібній ситуації гроші повертаються на рахунок упродовж 3–5 банківських робочих днів", — зазначили в "АТБ".

Водночас покупцям радять обов'язково зберігати чек про неуспішну операцію (якщо термінал його видав) або скриншот списання з банківського додатка. Якщо ж зазначений термін минув, а кошти на баланс карти так і не зарахувалися, клієнтам рекомендують не зволікати.

"Якщо в цей період гроші не повернуться, зверніться до нас на гарячу лінію або безпосередньо до адміністрації магазину", — уточнили в пресслужбі торгової мережі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо курʼєр з "АТБ" привіз зіпсовані товари.