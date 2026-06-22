Змініть їх негайно: експерти розповіли, як часто треба прати рушники

Волога тканина швидко перетворюється на сприятливе середовище для бактерій і грибків

Після душу багато хто вважає рушник абсолютно чистим, адже ним витирають уже вимите тіло. Однак фахівці попереджають: навіть банний рушник потребує регулярного прання, інакше в ньому починають накопичуватися мікроорганізми.

За словами експертів, у середньому одним банним рушником можна користуватися від трьох до п'яти разів перед пранням, пише портал Okdiario.

Але є важлива умова — після кожного використання його потрібно повністю висушувати. Саме волога створює ідеальні умови для розмноження бактерій, грибків і плісняви.

Деякі спеціалісти зазначають, що добре провітрюваний і швидко висихаючий рушник може прослужити до восьми використань. Водночас усе залежить від температури в оселі, рівня вологості та індивідуальних звичок людини.

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