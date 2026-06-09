Замініть килимок у ванній і забудете про вологу: який виріб швидше висихає та легше миється

Він швидко вбирає воду завдяки пористій структурі

Після душу звичайний килимок у ванній швидко вбирає вологу, довго висихає і з часом може почати неприємно пахнути або втрачати свій вигляд. Водночас існує альтернатива, яка дозволяє уникнути цих проблем набагато простіше та швидше.

Усе більшої популярності набирає так званий "кам’яний килим". Про це повідомляє видання "Oeste Geral".

Його правильна назва — діатомітовий килим. Він виготовлений із діатомової землі — природного матеріалу, що утворився з мікроскопічних решток водоростей. Головна особливість такого килимка — пориста структура, яка миттєво вбирає вологу з ніг і швидко її випаровує.

Сучасне рішення для сухої ванної кімнати. Фото: Телеграф

Втім, у такого рішення є і мінуси. Кам’яний килимок твердий і холодний на дотик, а також може тріснути при падінні. Крім того, без гумової основи він іноді може ковзати на мокрій підлозі, тому цей момент важливо перевіряти під час покупки.

Натомість тканинні килимки залишаються м’якими та дешевшими, але швидко накопичують вологу, потребують частого прання і з часом втрачають вигляд.

Фахівці радять обирати діатомітові килимки з нековзною основою та правильно розміщувати їх у ванній. Це дозволяє зробити простір більш сухим, чистим і зручним у щоденному користуванні.

Раніше видання "Телеграф" повідомляло, що великі громіздкі комоди поступово зникають із квартир, а на їх місце приходять меблі, які дозволяють краще організувати простір і зменшити безлад.