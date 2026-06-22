Смените их немедленно: эксперты рассказали, как часто нужно стирать полотенца

Влажная ткань быстро превращается в благоприятную среду для бактерий и грибков

После душа многие считают полотенце абсолютно чистым, ведь им вытирают уже вымытое тело. Однако специалисты предупреждают: даже банное полотенце нуждается в регулярной стирке, иначе в нем начинают накапливаться микроорганизмы.

По словам экспертов, в среднем одним банным полотенцем можно пользоваться от трех до пяти раз перед стиркой, пишет портал Okdiario.

Но есть важное условие – после каждого использования его нужно полностью высушивать. Именно влага создает идеальные условия для размножения бактерий, грибков и плесени.

Некоторые специалисты отмечают, что хорошо проветриваемое и быстро высыхающее полотенце может прослужить до восьми использований. В то же время все зависит от температуры в доме, уровня влажности и индивидуальных привычек человека.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему деревяные двери в ванную уходит в прошлое и какой материал лучше выдерживает влагу.