Час відмовитися від класичних тумбочок: ці меблі спрощують прибирання та роблять спальню просторішою

Нові настінні рішення змінять вигляд спальні

У сучасних спальнях все частіше відмовляються від класичних тумбочок. Особливо це помітно в невеликих кімнатах, де важливий кожен сантиметр простору.

Такі зміни пов’язані з прагненням зробити інтер’єр більш просторим і сучасним. Які є альтернативи, написали в "okdiario".

Замість традиційних моделей з ніжками все популярнішими стають настінні рішення — підвісні полиці, компактні модулі з шухлядами або навіть частина узголів’я ліжка, яка виконує функцію зберігання. Такі варіанти виглядають легше та допомагають візуально збільшити кімнату.

Підвісні полиці, компактні модулі з шухлядами і частина узголів’я ліжка

Особливої популярності набули "плаваючі" тумбочки, які кріпляться безпосередньо до стіни. Вони можуть бути мінімалістичними або виконаними в різних стилях — від скандинавського до індустріального, що дозволяє легко вписати їх у будь-який інтер’єр.

Головна перевага таких рішень — економія простору. Відсутність ніжок і зайвих конструкцій робить кімнату більш відкритою та охайною.

Також подібні меблі легше прибирати: під ними не накопичується пил, а доступ до підлоги залишається вільним. У поєднанні з настінним освітленням вони створюють сучасний, акуратний і гармонійний вигляд спальні.

Дизайнери зазначають, що це рішення особливо добре підходить для маленьких спалень, де важливий кожен сантиметр простору.

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