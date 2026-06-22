Пішов на пляж з собакою, а повернувся зі штрафом: за яку помилку доведеться викласти чималі гроші

У розпал літнього сезону відпочинок біля водойми може обернутися для власників чотирилапих серйозними неприємностями

З приходом спеки українці масово вирушають на річки та озера, прихопивши із собою домашніх улюбленців. Проте така прогулянка може завершитися зовсім не відпочинком, а складанням адміністративного протоколу. Порушників правил вигулу та благоустрою каратимуть гривнею — сума стягнення може сягнути до 3 400 гривень, а в окремих випадках тварину взагалі можуть конфіскувати.

Згідно з нормами Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" та чинного Адміністративного кодексу, за деякі дії у зонах відпочинку власникам собак доведеться викласти чималі гроші. Що саме заборонено робити на пляжі та як відпочивати без порушення закону, розповість "Телеграф".

За що саме можуть оштрафувати

В українському законодавстві немає єдиної прямої заборони на перебування з собаками біля води. Однак правила встановлює місцева влада (надавачі послуг або муніципалітети), які часто забороняють вхід із тваринами на територію офіційних комунальних пляжів.

Собака на пляжі

Окрім знаків "З собаками вхід заборонено", правоохоронці звертають увагу на дотримання громадського порядку та безпеки. Гаманець власника схудне, якщо:

Собака перебуває у громадському місці (яким є і пляж) без повідка.

Собака потенційно небезпечної породи перебуває без намордника.

Власник ігнорує встановлені заборонні знаки та таблички на облаштованій зоні відпочинку.

Господар не прибирає екскременти за своїм улюбленцем на території пляжу.

Гаманець схудне на тисячі гривень — які суми загрожують порушникам

Адміністративна відповідальність за подібні прогулянки чітко врегульована Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП):

Перше попередження або мінімальний штраф. Якщо ви вигулюєте собаку на пляжі без повідка чи намордника (для небезпечних порід), або привели її туди, де це прямо заборонено правилами, за ст. 154 КУпАП загрожує штраф від 170 до 340 гривень .

Якщо ви вигулюєте собаку на пляжі без повідка чи намордника (для небезпечних порід), або привели її туди, де це прямо заборонено правилами, за загрожує штраф . Повторний "візит". Якщо поліція зафіксує це ж порушення впродовж року вдруге, сума покарання зросте — доведеться викласти від 340 до 510 гривень .

Якщо поліція зафіксує це ж порушення впродовж року вдруге, сума покарання зросте — доведеться викласти . Серйозні наслідки. Найсуворіше покарання чекає на тих, чий собака налякав інших відпочивальників, пошкодив чуже майно або, не дай боже, когось укусив. У такому разі власника тварин покарають на суму від 1 700 до 3 400 гривень. Ба більше, закон передбачає обов'язкову конфіскацію тварини у судовому порядку.

Окремо "влетіти у копійку" може небажання прибирати за чотирилапим другом. За забруднення території пляжу екскрементами муніципальна варта або поліція мають право виписати штраф за ст. 152 КУпАП (порушення правил благоустрою). Для громадян ця сума становить від 340 до 1 360 гривень.

Штрафи за домашніх улюбленців. Інфографіка "Телеграфу", створена ШІ

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