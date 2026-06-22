Прощавай, ламінат: у тренди повертається елегантна підлога з 80-х, яка має одну перевагу

Традиційні ламіновані панелі, які роками домінували в оселях, починають здавати свої позиції

Протягом тривалого часу ламінат вважався синонімом доступності та сучасності. Сьогодні споживачі все частіше обирають класичний дерев'яний паркет, особливо викладений легендарною "ялинкою".

Про це пише видання ofeminin. Там розповіли про переваги цього забутого тренду, який повертається в моду.

Головна перевага — інвестиція на десятиліття

Ключова перевага, завдяки якій паркет впевнено перемагає ламінат — це його довговічність та придатність до ремонту. Якісно укладену підлогу з натурального дерева можна оновлювати безліч разів.

Паркет

Достатньо провести циклювання (шліфування) та заново покрити поверхню лаком або олією, щоб вона знову виглядала як нова. Звичайна підлога "плаваючого" типу у разі серйозних пошкоджень потребує лише повного демонтажу та заміни.

Сучасний паркет відрізняється від свого попередника з 80-х років. Сьогодні виробники пропонують ширші дошки та передові захисні покриття, що дозволяє гармонійно вписувати класичну дерев'яну текстуру навіть у найсучасніші мінімалістичні інтер'єри. Крім того, сучасний паркет став елегантнішим завдяки ширшим дошкам, а на зміну колишній сірості в моду приходять затишні теплі та медові відтінки деревини.

Сучасний паркет в оселях

Експерти зазначають, що важливу роль у цьому зсуві відіграє прагнення до екологічності та усвідомленого споживання. Люди дедалі частіше замислюються над тим, як їхнє житло виглядатиме через 10 чи 20 років, обираючи довгострокову якість замість швидких рішень на кілька сезонів.

Водночас якісний ламінат або вініл не зникнуть повністю — вони залишаться популярними там, де критично важлива бюджетність, швидкість укладання або підвищена водонепроникність (наприклад, у специфічних зонах будинку).

Раніше "Телеграф" писав, чим замінити "кілометри" проводки вдома.