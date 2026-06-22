Прощай, ламинат: в тренды возвращается элегантный пол из 80-х, который имеет одно преимущество

Традиционные ламинированные панели, годами доминировавшие в домах, начинают сдавать свои позиции

В течение длительного времени ламинат считался синонимом доступности и современности. Сегодня потребители все чаще выбирают классический деревянный паркет, особенно выложенный легендарной "елкой".

Об этом пишет издание ofeminin. Там рассказали о преимуществах этого забытого тренда, возвращающегося в моду.

Главное преимущество – инвестиция на десятилетие

Ключевое преимущество, благодаря которому паркет уверенно побеждает ламинат – это его долговечность и пригодность к ремонту. Качественно уложенный пол из натурального дерева можно обновлять множество раз.

Паркет

Достаточно провести циклевку (шлифовку) и заново покрыть поверхность лаком или маслом, чтобы она снова выглядела как новая. Обычный пол "плавающего" типа при серьезных повреждениях требует только полного демонтажа и замены.

Современный паркет отличается от своего предшественника с 80-х годов. Сегодня производители предлагают более широкие доски и передовые защитные покрытия, что позволяет гармонично вписывать классическую деревянную текстуру даже в самые современные минималистичные интерьеры. Кроме того, современный паркет стал более элегантным благодаря более широким доскам, а на смену прежней серости в моду приходят уютные теплые и медовые оттенки древесины.

Современный паркет в домах

Эксперты отмечают, что важную роль в этом сдвиге играет стремление к экологичности и осознанному потреблению. Люди все чаще задумываются о том, как их жилье будет выглядеть через 10 или 20 лет, выбирая долгосрочное качество вместо быстрых решений на несколько сезонов.

В то же время, качественный ламинат или винил не исчезнут полностью — они останутся популярными там, где критически важна бюджетность, скорость укладки или повышенная водонепроницаемость (например, в специфических зонах дома).

Ранее "Телеграф" писал, чем заменить "километры" проводки на дому.