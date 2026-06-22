Помилка, яку багато хто робить: скільки насправді днів можна користуватися одним рушником

Є декілька порад, які допоможуть вам залишати речі у свіжості

Використання банного рушника понад п’ять разів без прання створює ідеальне середовище для розмноження бактерій, грибків та плісняви. Більшість фахівців сходяться на думці, що оптимальна кількість використання рушника становить від трьох до п’яти разів, за умови його ретельного висушування після кожного прийому душу.

Багато людей помилково вважають, що рушник довго залишається чистим, оскільки ним витирають уже вимите тіло, проте експерти іспанського видання Okdiario спростовують цей міф. Там зазначили, що основним ворогом гігієни є волога, тому якщо в помешканні низький рівень вологості та хороша вентиляція, рушник може прослужити від п'яти до восьми разів, але це скоріше виняток.

Водночас прати виріб уже після першого або другого використання рекомендується людям із чутливою шкірою, алергіями, а також після інтенсивних тренувань. Рушники для рук через постійний контакт із різними людьми та поверхнями потребують значно частішої заміни — кожні один-два дні.

Головною помилкою у догляді за текстилем є звичка залишати рушник зім'ятим на підлозі чи кидати його у кошик для білизни ще вологим, що прискорює появу неприємного запаху.

Для збереження свіжості експерти радять розправляти рушники після використання, періодично прати їх у гарячій воді, уникати надмірної кількості кондиціонера, а у разі появи стійкого запаху вогкості — додавати під час прання білий оцет, який ефективно знищує мікроорганізми.

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